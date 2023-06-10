Новокузнецк присоединился к Хартии устойчивых городов

В рамках Хартии устойчивых городов муниципальные и региональные власти объединятся с крупным бизнесом для развития Новокузнецка. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Новокузнецк стал первым в России городом присоединившимся к Хартии устойчивых городов, которую внедряет в стране ВЭБ.РФ для привлечения в территории крупных инвесторов.

Документ о присоединении к Хартии устойчивых городов России был подписан главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым в присутствии губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и и главного управляющего партнера по городскому развитию госкорпорации ВЭБ.РФ Ириной Макиевой в ходе Круглого стола «Экономика, экология, люди: основа развития городов» в рамках выставки «Уголь России и Майнинг», проходившей в столице южной агломерации Кузбасса с 6 по 9 июня.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в присутствии губернатора Сергея Цивилева, и главного управляющего партнера ВЭБ.РФ Ирины Макиевой подписал документ о присоединении южной столицы Кузбасса к «Хартии устойчивых городов России». Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Что в результате должен получить Новокузнецк? В документе говорится, что присоединяясь к Хартии города-участники декларируют свое намерение повышать качество повседневной жизни горожан, вовлекать их в развитие городской среды, применять в своей работе Индекс качества жизни в городах России, разработанный ВЭБ.РФ, обмениваться с другими участниками передовым опытом реализации проектов.

Коротко ожидания озвучил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев:

- Новокузнецк строили удивительные люди, которые создавали одновременно и промышленность, и старались сделать город-сад – стремились совместить заводы с комфортной средой. И мы до сих пор пользуемся этой инфраструктурой. Здесь мы продолжим делать город мечты, как и хотели наши отцы и деды, – отметил во вступительном слове глава региона.

Причем в повышении качества жизни новокузнечан будут участвовать не только власти и сами горожане, но и бизнес, в том числе и крупный. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, благодаря еще одному соглашению подписанному Правительством Кузбасса с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» решается вопрос занятости молодежи во время летних каникул. Трудовые отряды СУЭК, объединяющие подростков в возрасте от 14 до 18 лет, действуют уже в семи территориях региона Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Белове, Полысаеве, а также в Прокопьевском, Беловском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

Министр науки, высшего образования и молодежной политики Сергей Пфетцер от имени Правительства Кузбасса подписал соглашение с Фондом "СУЭК РЕГИОНАМ" о совместной деятельности. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

- Мы приглашаем ребят участвовать в социально значимых программах компании, чтобы они видели перспективы региона и доказывали свою самостоятельность. К примеру, трудотрядовцы участвовали в обустройстве экологической тропы на особо охраняемой природной территории – заказнике «Кокуйское болото», где растут знаменитые сибирские орхидеи, - рассказал директор по развитию регионов фонда Дмитрий Голованов.

- Совместно мы помогаем ребятам подобрать себе достойное занятие в свободное время. Школьники заняты благоустройством и озеленением улиц, парков, скверов. Активные и деятельные подростки пускают кипящую энергию на благо региона, попутно получая и трудовой опыт, и первые деньги, - отметил министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.

Трудовые отряды СУЭК - яркий пример эффективного сотрудничества правительства Кузбасса и крупной промышленной компании региона. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

К слову, взаимодействие с СУЭК - это яркий пример эффективного сотрудничества Правительства Кузбасса и крупной промышленной компании. Только в экологию региона за последние 5 лет компания вложила 5 млрд рублей, из них около 1 млрд на природоохранные мероприятия в энергетике Кузбасса. Кроме того, ею реализуются более 100 социальных проектов в образовании и науке, спорте, туризме, культуре, медицине, и, конечно, в развитии территорий.