Святая Матрона спасла жизнь маме 39 детей из Кузбасса

У Светланы Костиной недавно был День рождения. Поздравляли, звонили все дети, желали здоровья и долгих лет... Фото: архив семьи.

У каждого из нас есть предназначение. У Светланы Костиной из Старобачат оно точно быть мамой. И помощь святой Матроны и сила детских молитв помогли ей, попавшей в смертельную беду, и явили с лечением чудо.

...Она заболела в 2021-м. Плакали все - сама (в подушку), дети, муж. Но 51-летняя Света, всю жизнь сильная, приказала в одну ночь себе: «Не поддамся. Не сожрет меня рак». И только приняла решение. Как дочь, взрослая, живя на юге, съездив в краснодарскую клинику, рассказав врачам, что у мамы 36 детей (на то время. - Авт.), ей нельзя умирать, помогите, и услышав: «Мы вас примем!», - вызвала маму.

...И уж Краснодар, больница и Света - у решающей судьбу двери, у черты, и она так нужна младшим приемным детям за четыре тысячи километров!

- Ты скажи, это что, все? - имея в виду конец жизни, входя, спросила у врача прямо.

- «Я Вас вылечу», - ответила доктор. И в клинике мне даже объяснили, как перерегистрировать полис, чтобы пролечиться бесплатно. И я несколько месяцев в больнице лечилась. А муж, дети за меня молились, ходя в церковь, и дети учились, и помогали по дому, и ждали меня, - рассказывает Света. - Но эта болезнь, я на больных насмотрелась, коварна. И перед выпиской я боялась, вдруг дома, в селе, станет хуже и бесповоротно. И вдруг случилось такое...

На скамейке

...Она шла по саду. На скамейках, по форме старинных, резных, но неестественно, странно прозрачных, сидели люди.

Она шла, и в голове стучало одно: «Умру, на кого детей оставлю? На кого мужа, инвалида без ноги, оставлю?...»

Она увидела - какая-то бабушка на скамейке постучала ей палочкой и сказала: «Сядь».

- Платочек беленький. Одета - черная кофточка с рукавами, манжетами и пуговок много-много. Юбка длинная серая. Фартук - небесно-голубой, с ромашками... Слепая. И лицо ее знакомо, но сразу я не узнала, - рассказывает Света. - И это все было во сне. Но как наяву я с ней рядом сидела и говорила. Она мне сказала, я дословесно все помню: «Доченька, у тебя все будет хорошо. Не бойся. Тебе рано...» А я думаю: «Куда рано?» На миг в сторону отвлеклась и - нет бабушки... И тут я проснулась, уже догадываясь, кто это был. Достала икону Матроны из-под подушки. Она! Рассказала соседке по палате и та: «Это к тебе точно приходила Матрона».

И было все словно наяву. Даже колено, по которому Матрона меня, во сне успокаивая, рукой левой хлопала, еще помнило ее прикосновение. И я в палате спросила, а может ко мне с капельницей кто только что приходил и по одеялу, по коленке, будя, хлопал. «Нет, никого не было...»

- И я поняла окончательно: со мной говорила святая Матрона! И поняла: я буду жить. И еще долго в волнении не спала, думала о будущем и вспоминала всю мою жизнь.

Как росла семья и рос... дом

И она вспоминала день, когда встретила Сергея. Мужа, с которым прожила уже больше четверти века и про которого Света всегда говорит: «Он мне Богом дан».

- Я жила в другом поселке, первый муж из семьи ушел. Две дочки у меня. Третью только похоронила, в два месяца, из-за медицинской ошибки. Я от горя без ума, как ни очнусь - все стою у ее могилки, - говорит Света. - А у Сергея тогда тоже случился развод, и он приехал к родителям жить, в Кузбасс... И в тот день я варила детям обед. Сергей мимо шел, дом его родителей рядом. Поздоровался. Познакомились. Со временем подружились. Со временем поняли: две половинки...

Света и Сергей в молодости. Они и представить не могли, какой большой станет их семья. Фото: архив семьи.

Семь лет спустя Сергея на работе травмировало, и ему полноги в больнице отняли. Света сказала: «Справимся!» И они справились...

Расписались в загсе - вместе с уж выросшей и выходившей замуж старшей дочкой. А выросла младшая. Остались вдвоем. И жалели, что своих с Сергеем детей не родилось.

А вышла после Света в детский лагерь на работу поваром. Муж дома один, один. Он и сказал (как она про детдомовских ребятишек, что в лагере, вечерами стала рассказывать): «Может, возьмем?»

Решились. У Светы родственница в ДТП погибла, осталась девочка. Света документы в опеку приготовила, чтобы в семью к себе девочку взять. Но ближе родня девочки ее упросила и сама забрала.

- Потом в лагере ко мне на кухню стала детдомовская девочка заходить. Потом она уже с братиком и с подружкой. Потом я их отпросила, сводила к нам в гости, ягод поесть... Потом они сбегать к нам в гости начали. И мы их с мужем и забрали. И так наши документы в опеку, те первые, пригодились.

А дальше... Двухлетняя девочка, как Света в детдом приехала, бросилась к ней в коридоре: «Мама!» Взяли. И шестилетнюю девочку, которая весила 12 кило у пьющей мамки. И мальчика, жившего в шалаше, просившего милостыню. И девочку, евшую из миски с собакой...

И семья все продолжала расти.

...А стало детей приемных 36. Из них оставались в семье 16. А у выросших были уж свои семьи... И тогда, в 2020-м, осенью о большой семье Костиных узнала вся Россия.

До того их разросшейся семье дали сертификат на жилье. Они, поясняет Света, нашли подходящий дом, но он стоил меньше суммы на сертификате, но решили брать, а остаток продавец отдаст, но тот не отдал...

И тот дом пришелся не по душе. И Костины подкопили, продали его и хозяйство, и купили в новом месте, у озера, дачку, наняли бригаду, поставили коробку большого дома-мечты. Отделку внутри сделали сами. А въехали - дует, срочно нужны для тепла две веранды и дому обшивка, но денег нет.

- Дочка и предложила написать на ТВ, на проект «Мечта на миллион». «А давай, напиши...» - я согласилась. И часа не прошло - из Москвы позвонили, пригласили на съемку...

И Костины на телепроекте с мечтой закончить дом победили, миллион получили... И с вычетом налога да трат на сотовые для детей - уже шла «дистанционка» из-за ковида - деньги на дом потратили.

Костины - победители телепроекта «Миллион на мечту» - достроили, утеплили, как и планировали, дом и сделали на озере пляж. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Света маленькая...

...Я перехватила маму Свету, только что приехавшую из магазина. Детский вихрь в помощь - в миг уносит в дом 18 пакетов с продуктами и так же быстро раскладывает в холодильник и по кухне, и шумно торопится. Мама же объявила: «Идем на наше озеро!»

Наше - потому что рядом, за огородом. Потому что Костины укрепили берег, сделали деревянные мостки - спуск в тихую, уж набравшую солнца воду. И заиленное дно утвердили, насыпав мелкой щебенки.

Дом (обшивка и опоясывающие веранды) и пляж на озере Чудово - это все из их «Мечты на миллион» - семья Костиных в два года сделала.

И дом высится, как корабль, в зелени огорода... Пятнадцать соток - лук, морковка, редиска, капуста, картошка... Завтра будут картошку на поле досаживать.

- Нас много, и картошки садим много, у нас гектаров семь распахано, - говорит Светлана. - Успеваем и работать, и отдыхать.

...Дети ее бежать купаться готовы. И вот уж этот веселый многоголосый поток «понес» маму к озеру.

Обустроенный пляж - из их сбывшегося проекта «Миллион на мечту». Фото: архив семьи.

- Здоровье? Отлично, онкологи удивляются, - сказала мне, с детьми уходя, мама Света. - Матрона, врачи и дети спасли меня... И детей я каждого люблю - и маленьких, и взрослых.

- А вырастут самые младшие, и дом опустеет?

- Нет, мы с мужем решили, оставим дом детям, хотя у всех уже или есть, или положено от государства жилье. Но и здесь, уже взрослыми, они будут жить, уже со своими детьми. Или приезжать погостить. А мы с мужем в наш старый дом вернемся.

...И дом-ковчег площадью почти 300 «квадратов» будет звенеть детскими голосами всегда.

И это точно по судьбе.

Много лет назад Сергею, будущему папе этой большой семьи («2 детей родных, 39 на сегодня - приемных (24 приемных живут с нами, остальные выросли), и внуков у нас уже 35, а всех-всех потомков - 76»)... В общем, в молодости в армии Сергею сделали тату незнакомки в пилотке. «Жена будет боевой подругой и командиршей!» - шутили солдаты.

Много лет назад Свете, будущей маме этой большой семьи, мечталось, детей у нее будет много. Пять! А то, что она станет мамой целой «роты» приемных детей, «командиршей», и подумать не могла.

Год назад в том тату-портрете на плече папы Сережи самая младшая из приемных дочек узнала глаза, лицо, характер мамы Светы...

А недавно одна из выросших приемных девочек Светланы Николаевны и Сергея Ефимовича Костиных, посоветовавшись с мужем, назвала родившуюся дочку в честь мамы Светы. И растет вторая Светлана Николаевна Костина...