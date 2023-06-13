В День России Кемерово отметил свое 105 - летие: как это было

День города и День России еще сильнее объединили кемеровчан.

Сразу два праздника отметил Кемерово: День России и 105-летие со дня своего образования. Центром праздничных мероприятий стала Московская площадь в областном центре. Для горожан и гостей города здесь были развернуты целых 15 различных площадок.

На входе ленточки-триколоры волонтеры-студенты местных колледжей и вузов раздают бесплатно. Из разных концов площади доносится музыка. Люди спешат к живым звукам. Городской фестиваль «Душа баяна» привлек сотни зрителей. Десятки исполнителей со всего Кузбасса соревновались в виртуозности.

- Народная музыка, эстрадная, с удовольствием слушаю. И даже классическую, хотя раньше предположить не могла, как на баяне можно сыграть Чайковского. Баян - универсальный инструмент, - поделилась своими впечатлениями кемеровчанка Наталья Ширякова.

На одной из импровизированных сцен выступает легендарный ансамбль народного танца «Шахтерский огонек». Танцуют лучшее русское. Как всегда, с особенной сибирской задоринкой, не натянутой, а самой что ни на есть искренней улыбкой. Балетмейстер прославленного коллектива Юлия Халецкая, глядя на выступления своих ребят, волнуется.

- Сердце бьется в такт танцам, и вот эта легкость сегодняшняя - плод многочасовых репетиций. Смотрите, сейчас поворот, и…вот так, ой, мои умницы, движения, смотрите, какие выверенные, четкие, - комментирует выступление своего коллектива хореограф.

Гости Кемерова Наталья и Геннадий Поповы из Самары от выступления «Шахтерского огонька» в невероятном восторге.

- Видели разные народные танцы, но такого еще нет. Это уровень мировой. Ваш День города и День России очень выиграл благодаря «Шахтерскому огоньку». И танцы понравились, и сценический русский свадебный обряд, где натягивают лодку невесты к берегу жениха, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья Попова.

День России в Кемерове получился многонациональным.

В этом году День России и День города в Кемерове был посвящен сохранению семейных ценностей и основам многонационального единства. На площади прошел парад свадебных пар разных национальностей.

Глубже русские, таджики, татары, армяне рассказывали о своих культурах на специальных презентационных площадках. Особое внимание привлек Узбекистан. Может, потому что очень вкусно из палатки среднеазиатской страны пахло пловом. Чутье не обмануло, на красивой узорчатой шелковой скатерти огромная фарфоровая чаша с самым известным узбекским блюдом.

- Пробуйте, гости дорогие, рисинка от рисинке, - приглашает житель Ферганы Ахмаджан Убайдулаев. Его с супругой Бахмал специально пригласили на праздник в Кемерово. Их плов - чудо. Убайдулаевы щедро делятся рецептом.

- Все по традиции: сначала обжарить две луковицы, потом мясо, лук нарезанный, морковь, приправа чеснок, перед закладкой риса чернослив, рис заливаем и на большой живой огонь, крышкой не закрывать. Плов не томится, а кипит быстро, всего за 25 минут готов, - рассказывает Ахмаджан.

Ближе к вечеру гости праздника выходят на большой танцпол. Кавер-группы «7 пятниц», ЛовиНас» и «Коктейль Молотова» зажигают, как выразились кемеровчане, по полной. Песни самые разные - от ретро до современных. Среди жителей Кемерова находятся настоящие ассы. Еще недавно, скромно стоявшие молодые люди, Егор Матвеев и Александр Панюшкин, вдруг скидывают свои рюкзаки и начинают крутить брейк-данс, а потом и вовсе исполняют знаменитую «Лунную походку».

- Браво, мальчишки, - хлопают им уже и сами музыканты.

Финалом Дня России и юбилея Кемерова стал праздничный салют. На Московской площади он смотрелся гораздо впечатляюще, нежели на Университетском мосту. Погоду пытался испортить дождь, но люди терпеливо смотрели в небо, восхищаясь радугой фейерверка.

- Это самый шикарный и долгий салют в моей жизни. Набережная Томи просто создана для салюта. Озарение поистине сказочное - дождь, река, на водной глади разноцветные блики, - восхищенно рассказала кемеровчанка Юлия Шубина.

Интересный факт: за 10 минут фейерверка под мелодии о России в небо улетели две тысячи 150-метровых разноцветных залпов. Таких масштабов в Кузбассе еще не было.