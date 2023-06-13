Губернатор Кузбасса высоко оценил работу сервисных предприятий СУЭК

Фото: АО «СУЭК.

На прошедшей в Новокузнецке XXXI Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг – 2023» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил стенд Единой сервисной компании (ЕСК) СУЭК и провел небольшое совещание, где отметил высокий потенциал сервисных подразделений Компании.

В состав объединенного подразделения вошли ремонтно-механические заводы из Хакасии, Красноярского, Забайкальского, Приморского края и кузбасский завод «Сиб-Дамель», расположенный в Ленинске-Кузнецком.

Наличие собственного производства и сервиса у компании СУЭК Сергей Цивилев отметил как один из ключевых факторов конкурентоспособности.

- Угольные предприятия Кузбасса всегда были испытательным полигоном для самого лучшего оборудования со всего мира. Но сегодня мы идем по пути технологического прорыва — нам важно сформировать внутренний отраслевой заказ со стороны угольных компаний на продукцию наших российских машиностроителей, — отметил Сергей Цивилев.

На импровизированном совещании у стенда ЕСК СУЭК губернатор говорил о важности отраслевого заказа для каждого предприятия на ближайшие десять лет. В частности, понимание вектора развития производства – в определении ассортимента выпускаемого оборудования, которое будет модернизироваться в соответствии с тенденциями развития отрасли; необходимо определить и виды востребованных специальностей, что повлечет разработку образовательных программ в вузах.

Фото: АО «СУЭК.

Уход ряда производителей и сервисов из России для подразделений Единой сервисной компании стал своего рода «окном возможностей».

- Объединение ремонтных предприятий компании СУЭК в лице Единой сервисной компании – это возможность оперативно адаптироваться под постоянно меняющиеся внешние условия, эффективнее управлять загрузкой распределенных предприятий и привлекать высококлассных специалистов. Одновременно объединение является демонстрацией открытости нашей компании для внешних клиентов, отражает непрерывную работу над повышением качества нашей продукции и услуг, в том числе через централизацию ключевых функций, - говорит директор по сервисному бизнесу АО «СУЭК» Антон Боткин. – В отрасли обозначилась общая тенденция снижения коэффициентов готовности ключевого горно-шахтного оборудования из-за недоступности запчастей и сервиса. Наша задача – с одной стороны помочь добывающим предприятиям и предложить качественный сервис, а с другой стороны - обеспечить технологический прорыв в машиностроении, о котором говорил губернатор. Наша сильная сторона в том, что, объединившись, мы обладаем всеми необходимыми компетенциями для выполнения этой задачи.

На стенде Единой сервисной компании СУЭК были представлены литиевые изделия, электрооборудование, машины и отдельные комплектующие собственного производства. Все образцы сертифицированы, прошли успешную апробацию на предприятиях компании СУЭК.