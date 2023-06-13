Жителей Кузбасса предупредили об июньских заморозках до -2 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбасс после 40-градусного пекла пришли ночные заморозки. В ближайшую ночь на территории области прогнозируются температура 0... -2 градуса, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В течение двух последних недель в регионе стояла аномальная жара, столбики термометров поднимались до отметки +35... +40 градусов. Сейчас погода постепенно становится комфортной, температура приходит в климатические нормы. Однако природа преподнесла кузбассовцам небольшой сюрприз в виде ночных июньских заморозков.

Так, в среду, 14 июня, ночные температуры по области составят +2... +7 градусов, местами до +12, по северу местами заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. Регион в ближайшие дни будет находиться под влиянием высотного циклона, поэтому кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В четверг, 15 июня, ночью прогнозируется +2... +7 градусов, днем температура еще немного повысится и составит +20...+25 градусов. Ветер по-прежнему будет прохладный - северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Осадки сохранятся в основном по северу области.

В пятницу, 16 июня, в ночные часы температура будет разнообразной, основной фон +7...+12 градусов, местами +1... +6 градусов. Днем воздух прогреется до +22... +27 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и утихнет (2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду). Местами возможны кратковременные дожди, грозы.

В выходные дни существенных изменений в погоде не ожидается, но возможны дожди.