Бережливые технологии помогут кузбасскому производителю коксохимической продукции повысить эффективность

Завод углеродистых материалов из Ленинска-Кузнецкого является единственным в России производителем уникального продукта. Фото: Пресс-служба РЦК.

Завод углеродистых материалов из Ленинска-Кузнецкого, специализирующийся на производстве коксохимической продукции, стал новым участником нацпроекта «Производительность труда», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. При экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие будет внедрять бережливые технологии в производство углеродистого восстановителя.

- Нацпроект «Производительность труда» — это ресурс для наших кузбасских предприятий, позволяющий без дополнительных капиталовложений совершенствовать технологические процессы, увеличивать объемы выпуска продукции, снижать издержки ее производства без потерь в качестве. Это, безусловно, делает продукцию наших производителей более конкурентоспособной. Эффективность производства в результате повышается не только на одном конкретном предприятии, но и на всей производственной цепочке в целом, — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса — министр промышленности региона Леонид Старосвет.

Кузбасское предприятие является единственным в России производителем уникального продукта. В отличие от других углеродсодержащих материалов, углеродистый восстановитель позволяет ферросплавным производствам выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью с меньшим содержанием вредных примесей.

В ближайшее время специалисты РЦК вместе с коллективом предприятия проведут диагностику всех производственных процессов на пилотном участке, выявят проблемы, снижающие эффективность работы, и дадут рекомендации, как с помощью простых решений можно устранить существующие потери времени и ресурсов.

Участие в нацпроекте рассчитано на три года. Первые результаты можно будет увидеть уже через полгода. В течение шести месяцев перестраивать работу и достигать результатов коллектив будет вместе с экспертами РЦК. В последующие 2,5 года предприятие самостоятельно будет тиражировать полученный опыт на другие производственные участки.

Справка «КП»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получает уже 71 компания несырьевых отраслей экономики.