Последние муниципальные отборочные туры фестиваля «ПесниZAРодину» завершились в Кузбассе

Юный китайский кузбассовец покорил фестиваль "КАтюше" Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Кузбассе завершился муниципальный отборочный тур Всекузбасского фестиваля - конкурса « ПесниZAРодину". Всего в муниципальном этапе поучаствовали 20 440 талантливых вокалистов и музыкальных коллективов, не только из Кузбасса, но из других регионов России - Новосибирской и Томкой областей, Красноярского и Алтайского краев, из Екатеринбурга, Казани и Тюмени.

Фестиваля сегодня по праву можно назвать Международным, ведь в нем принимает участие даже юный китаец, 12 летний Ван Цзыхань, который сейчас проживает с родителями в Ижморском районе Кемеровской области. В Кузбасс семья перебралась всего несколько лет назад. За это время мальчик сделал большие успехи в познании русского языка. Начал не только разговаривать, но и петь на русском. В детской школе искусств преподаватель по вокалу помогла ему выучить легендарную «Катюшу», с которой он успешно выступил в рамках муниципального этапа патриотического фестиваля.

- Слух и голос у ребенка - потрясающие. Следом за «Катюшей» разучил «Крылатые качели». Причем наши песни Ван Цзыхань поет и на родном ему китайском языке. Нам очень нравится. Его сверстники мечтают тоже спеть несколько русских песен на языке Поднебесной, - рассказала «Комсомолке» учитель ижморской школы искусств Татьяна Дулепова.

Песенные способности у юного Ван Цзыханя - это лишь часть его таланта. Мальчик - настоящий математический вундеркинд. В общеобразовательной школе лучше всех складывает, вычитает, умножает и делит, решает сложные математические задачи.

- Русский, я уверена, он со временем подтянет до хорошего уровня, он очень способный мальчик. Общительный, добрый, хорошо ладит с одноклассниками. Папа его говорит на русском хорошо, поскольку давно работает в Сибири, мама не говорит совсем, мы с ней, когда встречаемся, улыбаемся друг дружке. Старший брат у Цзыханя, учиться в нашей школе в шестом классе Его зовут Цзысы. Тоже талантливым парнем растет, - поделилась классный руководитель пятиклассника ижморской средней школы Екатерина Куколева.

Судя по успешному выступлению в отборочном туре, юный китаец имеет все шансы пройти в финал конкурса и выступить на большом осеннем гала - концерте в Кемерове.

- Мы будет очень болеть за нашего парня, хотим, чтобы он непременно добрался до финала, - надеется начальник управления культуры Ижморского муниципального округа Анна Улитина.

Напомним, победителей отборочных туров наградят на главных площадях кузбасских городов с 1 июня по 31 июля. Заключительный гала - концерт, в который войдут лучшие творческие номера и где будут названы имена победителей, состоится в начале сентября.

В патриотическом фестивале - конкурсе принимают участие целые музыкальные коллективы.

Среди всех номинаций песенного фестиваля самой большой популярностью пользуется у жителей городов и районов Кемеровской области «Авторская песня». И, по мнению организатор, не случайно.

- Авторская песня по самой драматургии подходит под патриотический сюжет. Именно в авторской песне раскрывается вся глубина чувств и переживаний за судьбу своей Родины, своих боевых друзей, - уточнили в оргкомитете фестиваля - конкурса.

Авторская песня просто создана для патриотических песенных фестивалей.

Яркое тому подтверждение - композиция Александра Иванова «Позывной ZOV», исполненная в контексте фестиваля таштаголськой вокальной группой «Боевое братство».

Несколько раз жители городского округа вызывали музыкантов ВИА на бис. Слова песни знает почти каждый таштаголец. Ее действительно поет весь город, а с недавнего времени и жители Осинников, Новокузнецка, Калтана, Мундыбаша, и даже шорцы из маленького таежного поселка Усть - Кабырза.

Чтобы понять успех песни, достаточно лишь прочувствовать ее слова:

ZOV кончай AZOV!

Без угрызений и лишних слов.

За матерей, детей и вдов!

За всех убитых пацанов!

ZOV кончай AZOV!

Да так, чтоб он был не готов

Встречать возмездие за то,

Что проливал невинных кровь.

Где ваша Родина? - Там нет конца и края!

Собак породистых от вас освобождали...

С предчуствием плохим, и болью ехали...

Запомним. Не простим. Придём с Победою!

Своих супруг, детей, давно не видели.

Молились за людей, крича в обители!

Мы поражались как...сумели выдержать!

Бывает, что с АК нам пальцев не разжать...

Кого растили вы? Вы что наделали?

Чему учили их? Людей разделывать?

Жечь мирные дома, и, не считать смертей!

Стрелять в затылок мам, спасающих детей!

Отнять последнее у бедных стариков!

Войти в забвение, вживаясь в маньяков!

Не жить, а выживать! Не выбить почести.

И глупо умирать в грехе порочности!

Язычество творить над современностью

Гоненьем христиан. На что надеетесь?

На то, что снимем крест? - Мы православные!

Поэтому и есть борьба неравная!

Сгубили свой народ, и территорию.

И как нацистский сброд вошли в историю!

Зависимые! Подлые! Скоты продажные!

Вы сгинете за все свои бумажные!

А нас сегодня, Д-О-Н, подогревает Дом!

Мы с чистой совестью ложимся и встаём!

Мы гоним вас со школ, больниц и садиков!

Берём нацистов в плен из их рассадников!

Наш дух сильнее вас! Мы свято правы в том,

Что земли русские освобождать идём!

Встречает нас народ слезами горькими,

И крестит с Верою на наши Подвиги!

Аушвиц, Маутхаузен, Майданек,

Гунскрихен, Собибор, Хелмно...

Прочти историю еврей,

Когда поддерживаешь зло!

Тремблинка в страшный Холокост!

Тома замученных людей!

Они в подвале прячут хвост!

За ними тысячи смертей!

Всё будет хорошо! Мы вылечим всех вас!

Родители детей отправят в первый класс!

Пройдёт недолгая волна затмения.

Наступит День Святой Освобождения!

ZOV кончай AZOV!

Без угрызений и лишних слов.

За матерей, детей и вдов!

За всех убитых пацанов!

ZOV кончай AZOV!

Да так, чтоб он был не готов

Встречать возмездие за то,

Что проливал невинных кровь.

Плечом к плечу, солдат, товарищ мой и брат!

Мы сдюжим этот бой, пока все в мире спят!

Освободим народ от лютого врага!

И защитим подход к стенам Отечества!

Пускай все вертят глаз, и сторонятся нас!

Для них невыполним преступников приказ!

Они уже горят под Ада пламенем,

Прижатые к стене людским страданием.

Пора уже внушить простую истину:

Бесправие вершить, и стать нацистами

Не в праве даже тот, кто пострадал в свой час!

Природа не простит! И жизнь погубит Вас!

Мы будем защищать! Мы не отступим! Нет!

Пусть мир поднимет вверх взрыв натовских ракет!

Не править Вам людьми, не брать над ними верх!

Убьёшь ты одного, но не убьёшь нас всех!