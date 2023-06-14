В Кемерове вооруженный грабитель ранил охранника в торговом центре

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Криминальная история произошла в центре Кемерова: мужчина ограбил магазин, а затем пырнул ножом охранника, который пытался его остановить. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП случилось в одном из торговых центров, расположенных на проспекте Кузнецком. Кемеровчанин задумал идеальное, по его мнению, преступление. Вечером он пробрался в здание и спрятался, чтобы ночью выйти из укрытия и, пока никого нет, совершить кражу. Однако все пошло не по плану. Когда мужчина отправился в один из магазинов, расположенных в ТЦ, сработала сигнализация. На шум прибежали охранники и попытались задержать грабителя. Мужчина стал сопротивляться и пустил в ход прихваченный с собой нож – удар пришелся одному из сотрудников в живот. После этого злоумышленник убежал. Пострадавшего охранника госпитализировали прибывшие на место ЧП медики.

Фото с места ЧП. Инцидент Кемерово / ВКонтакте.

Скрываться вооруженному грабителю удалось недолго. Мужчину задержали по горячим следам. Нападавшим оказался 59-летний рецидивист. Ранее он был судим за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

На кемеровчанина завели уголовно дело по статье о разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Сейчас следователи СК РФ по Кемеровской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.