Фото: Екатерина САРДАКОВА.

Филармония Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на концерт, который станет заключительным в органном сезоне 2022-2023 гг.

Лето - это не только завершение музыкального сезона, это еще и пора светлых грез и легких фантазий. О чем мечтают все зрители в зале, узнать вряд ли реально, а вот о чем грезят солисты филармонии - Елена Корчуганова (сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Дмитриев (бас) и повелительница органных труб - лауреат международных конкурсов Елена Шевченко - вполне возможно понять. Поэтому концерт и получил название «Летние фантазии для органа и голоса».

Приходите, и артисты филармонии с удовольствием поделятся с вами своими самыми сокровенными грезами.

Обратите внимание: билеты на концерт-завершение органного сезона возможно приобрести по Пушкинской карте.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т. (384-2) 58-32-11

16 июня, начало в 18.30

Цена билетов: от 350 до 400 рублей