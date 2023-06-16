В Кузбассе на выходных ожидается жара до +29 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале недели в Кузбасс после десятидневного 35-градусного пекла пришло похолодание. Синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили, что причиной этого стал высотный циклон, установившийся в регионе - он подкачивал воздушную холодную массу с севера. Впрочем, такая погода продержалась недолго. Сейчас в Кузбассе снова потеплело, ветер сменил направление, и, наконец, установилась комфортная, свойственная для июня погода. На выходных в регионе будет жарко, но ветрено и местами пройдут короткие летние дожди.

Так, в пятницу днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, местами до +17...+22 градусов. Ветер подует юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром туманы.

В субботу, 17 июня, ночные температуры составят +9...+14 градусов, местами +3...+8 градусов, дневные +23...+28 градусов. Порывистый юго-западный ветер, как и прежде, будет усиливаться до 15 метров в секунду. По северу области пройдут кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 18 июня, ночью прогнозируется температура +10...+15 градусов, местами +4...+9 градусов, днем +24...+29 градусов, местами +18...+23 градуса. Ветер сменит направление на южное, но будет таким же сильным. Днем возможны кратковременные дожди, грозы.

Как «погодные качели» влияют на здоровье человека?

Особенно остро на изменения погоды реагируют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями легких и суставов.

- Перепад [температур и давления] влияет на внутреннюю среду организма, который не успевает адаптироваться. Нормальный здоровый организм может вовремя сузить сосуды, вовремя их расширить. А у пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых пациентов – это та категории, которая чаще всего страдает от перепадов – адаптация под изменения температуры и давления не всегда происходит своевременно, - рассказала «Комсомолке» главный областной специалист по первичной медико-санитарной помощи Лариса Токарева.

Впрочем «погодные качели» могут негативно повлиять и на здоровых людей, вызвав слабость, усталость, сонливость, головную боль, тошноту.

Улучшить состояние в такие периоды может соблюдение простых правил. Во-первых, нужно выпивать достаточное количество «правильной» жидкости (это вода, зеленый чай, компоты, а вот от кофе и алкоголя в жару лучше отказаться). Во-вторых, правильно питаться, включая ежедневно в свой рацион 400 граммов овощей и фруктов (тяжелую, острую пищу во время пекла употреблять не рекомендуется, чтобы не тратить силы на ее переваривание). В-третьих, не стоит выходить в жаркую погоду из дома, но обязательно нужно гулять по вечерам (норма – 10 000 шагов день). В-четвертых, необходимо подбирать правильную одежду для улицы (в теплую погоду лучше носить хэбэшные наряды светлых тонов, в прохладную – теплые, но не шерстяные вещи). Кроме того, людям с хроническими заболеваниями желательно обратиться к лечащему врачу, чтобы в летний период скорректировать прием препаратов.