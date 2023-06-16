Губернатор Кузбасса на ПЭМФ-2023 инициировал объединение всех сибирских регионов

Сергей Цивилев на ПМЭФ - 2023 инициировал обеднение всех сибирских регионов

В рамках проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса, председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев обсудил с сибирскими губернаторами итоги разработки предложений в проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года. Предложения дадут социальный, экономический и инфраструктурный рост в Сибирском Федеральном округе.

- Рабочая группа нашей ассоциации уже подготовила 615 предложений, включая 335 конкретных инвестпроектов. Это поможет создать в СФО 217 тысяч новых рабочих мест и привлечь свыше 16 триллионов рублей внебюджетных инвестиций, - отметил Сергей Цивилев.

Кроме того, члены Совета МАСС представили результаты разработки и перспективы внедрения единой межрегиональной информационно-сервисной платформы «Большая Сибирь».

Платформа создана для межрегионального взаимодействия предприятий-поставщиков и производителей Сибири, для развернутого представления товаров и услуг, а также для расширения спектра предложений.

- Кузбасс и Алтайский край станут пилотными регионами по привлечению к работе на платформе поставщиков продукции, промышленных предприятий и сельхозпроизводителей, - рассказали « Комсомолке» в правительстве региона.

В Кемеровской области в системе зарегистрировались свыше одной тысяч предприятий, которые уже заключили пять с половиной тысяч договоров на один миллиард рублей.

- Мы объединяем усилия для решения совместных проблем - у каждой территории они свои, и мы должны друг другу помогать с учетом опыта наших регионов. Сегодня мы рассматриваем стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Главный приоритет нашего общего развития - люди. Мы все делаем, чтобы сибирякам было комфортно жить на родине, - подчеркнул губернатор Кузбасса.

Он уточнил, что 29 инвестиционных проектов Кузбасса стоимостью 450,2 миллиарда рублей помогут создать в регионе 11 тысяч новых рабочих мест.