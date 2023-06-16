Губернатор Кузбасса заключил на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с пятью ведущими российскими компаниями

Новые партнерские соглашения заключил Кузбасс на ПМЭФ - 2023 с ведущими российскими компаниями.

Сергей Цивилев в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве региона с пятью крупными компания страны.

С генеральным директором ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Сергеем Рудаковым достигнуто соглашение о строительстве международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта «Шерегеш». Сотрудничество с АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» даст возможность проводить совместную работа по сопровождению технологических компаний региона, занимающихся внедрением экономически эффективных продуктов. Взаимодействие с ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (торговая сеть «Пятерочка») позволит региону реализовать на своей территории инвестпроекты по строительству распределительных центров, а также создание новых форматов хард-дискаунтеров «Чижик».

Важным считает глава Кузбасса подписание соглашения о сотрудничестве Почта Банком.

Взаимодействие с Почта Банком повысит доступность финансовых сервисов и услуг, отроет перспективы запуска и развития кредитования индивидуального жилищного строительства, - отметил Сергей Цивилев.

Новым официальным партнером Кемеровской области стал и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Взаимодействие со столичным вузом будет направлено на стимулирование развития интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования индустрии; разработку проектов для предприятий Кузбасса по различным экологическим проектам.

- Петербургский международный экономический форум - сильнейшая деловая площадка в России. Она открывает по настоящему огромные возможности для регионов страны, в том числе для Кузбасса. И наши новые соглашения с ведущими компаниями дадут хороший толчок к развитию региона, к повышению качества жизни кузбассовцев, - отметил Сергей Цивилев.