Трагедия в тайге: как искали заблудившегося 83-летнего кузбассовца и нашли его погибшим

Деда в Кузбассе искали неделю, но чуда не произошло.

Виктор Андреевич, лесник с большим стажем, отправившись в тайгу на девятом десятке, был уверен, что все будет, как всегда, в порядке.

Но случилось страшное.

... Из-за июньской рекордной жары мы, жители больших городов, поздно заметили, что пропали торговцы колбой (черемшой). А в малых городах – про, и верно, рано отошедшую нынче черемшу – люди поняли и заговорили раньше. Обсуждали: одни жаркую погоду винили, другие считали: «Неурожай...»

Лесные знатоки слушали и понимали, если отошла на окраинах тайги черемша, где ее обычно собирают для продажи, значит, искать черемшу нужно глубже в тайге, куда жаркое солнце еще не сильно вмешалось. Ведь колба свет не любит, а любит влагу.

И Виктор Андреевич, в прошлом - лесник с многолетним стажем, решил пройтись для себя за черемшой по старым, изведанным своим местам. И ушел в тайгу за мысковскую деревню Чувашка. И был в себе уверен, несмотря на возраст.

Ушел днем. Ближе к вечеру, когда родные ждали его домой, не явился. На звонки не отвечал, а наступили сумерки, стало понятно: с ним в тайге что-то случилось.

Сын пенсионера обратился за помощью в полицию, рассказал, во сколько отец ушел, во что был одет, куда именно за колбой отправился и чем он, в таком преклонном возрасте, болеет...

На поиски отправились десятки людей - полиция, спасатели, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» - Кузбасс».

- В том районе - тайга проблемная, сплошной бурелом. Шли медленно, проглядывая каждый, буквально, метр, особое внимание обращали на бугры, лежки, большое скопление веток, - рассказывает Дарья Топчий из ПСО. - Вместе с нами постоянно был сын пенсионера, он очень помогал... В лесу, чтобы не заблудиться, пользовались туристическим навигационным оборудованием, компасами. Все 20 человек нашего отряда, принимавшие участие в этом поиске, - люди опытные. Группы волонтеров сменяли друг друга. Мы искали круглые сутки, днем и ночью...

Знающие пенсионера земляки были уверены: заплутать он не мог, места эти исхожены им за десятки лет. И он каждую тропинку, каждый кустик знал.

- Шли дни. Каждый следующий день безуспешных поисков все больше подтверждал версию – пенсионера в тайге подвело здоровье. И все же мы все верили в лучшее, надеялись, ведь чудесные таежные случаи бывают...

На седьмой день поисков - деда в тайге нашли. Без признаков жизни. Погибшего на спецтехнике вывезли в деревню. Отчего умер, выясняется.

- Хороший человек был, со всепобеждающим жизненным стержнем, - рассказал «КП» один из старых друзей Виктора Андреевича. - Грибы все знал, ягоды, травник был замечательный. Лес любил больше всего на свете. Жаль, что так вышло...