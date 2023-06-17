Основатель «ПРОГЕШа» рассказала о создании фестиваля и о его будущем

Наталья Ивушкина - основатель фестиваля «ПРОГЕШ». Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Вот уже прошла неделя с тех пор, как в Шерегеше отгремел самый летний фестиваль «ПРОГЕШ». И вот когда эмоции поутихли и известны некоторые итоги, можно и рассказать о том, как родилась идея создания фестиваля, как организовывали его в этом году и что, предварительно, ждет гостей в следующем. А поделилась историей «Летнего. Горного. Ежегодного» его основатель Наталья Ивушкина.

От идеи до создания

Начав свой рассказ о создании фестиваля, Наталья Ивушкина поведала, что идея родилась на первом конкурсе «Мастера гостеприимства» с опорой на кейс курорта Ишгль в Австрии. Цель проекта заключалась в том, чтобы в Шерегеше летом проходил фестиваль, который бы «подсвечивал» все активности курорта, чтобы он стал круглогодичным, чтобы люди ехали и бизнесу было легче.

- Ассоциация собственников курорта Ишгль однажды решила пригласить к себе Элтона Джона, чтобы продлить сезон, попросила выступить, менеджеры артиста сначала усомнились в такой идее, но предприниматели были настойчивы. В итоге родился фестиваль Top of the Mountain. Туда приезжали и Элтон Джон, и Тина Тернер, и Deep Purple. Он и по сей день остается популярным, - рассказала основатель «ПРОГЕШа».

В итоге придумали различные активности, пригласили именитых людей, заманили гастрономическим шоу с упором на этническую кухню, и люди стали подтягиваться - в прошлом году впервые проходивший мультифестиваль собрал 16 тысяч гостей. В результате и увеличился турпоток, и выросла посещаемость по сравнению с допандемийным 2019-м годом.

- Это уже результат! Причем не только «ПРОГЕША», а всей событийной линейки летнего Шерегеша, ведь здесь проходят и другие фестивали и есть идеи новых. Летний Шерегеш прекрасен, - отметила Наталья.

«ПРОГЕШ- 2»

О шедшем тогда еще фестивале Наталья Ивушкина говорила не очень много, ведь итоги подводить было рано, да и сейчас тоже не время. Хотя все уже знают, что в этом году на «ПРОГЕШ» приехали как минимум 30 тысяч человек. Но основатель рассказала нам о некоторых оргмоментах.

Например, что в этом году бюджет составил около 40 миллионов рублей! Но, даже несмотря на это, от каких-то задумок все же пришлось отказаться. Среди таких, по словам Натальи, упор на культуру местных жителей - шорцев. Хотелось показать их культуру, быт, чтобы они были представлены со своей программой. Но, увы, не срослось. Но все обязательно будет!

Что касается выбора хедлайнеров, то в прошлом году с Niletto определились сразу, а вот Хабиба выбрали, потому что это был самый слушаемый артист в Сибири - маркетологи провели анализ.

- А в этом году выбор пал на «Зверей», потому для меня это группа №1, я их постоянно слушаю сама и думаю, что это группа №1 в России. А Сергей Лазарев выступает с очень мощным шоу: там и видеолинейка, и танцы, и просто он высокопрофессиональный артист. Плюс они все разноплановые, - поведала Наталья.

Заглядывая в будущее

«ПРОГЕШ» планируется провести и в следующем году - даже в гимне фестиваля поется «Летний. Горный. Ежегодный», поэтому никто не собирается останавливаться на достигнутом.

- Пока что есть наметки на расширение деловой программы, она изменится и будет более «юзовой» для бизнеса, она будет мощнее. Останется и гастрономическая составляющая - это очень интересно гостям: локальная кухня, битва шефов. Надеемся, что она будет масштабнее, что больше ресторанов, в том числе со других регионов, примут участие. И без нового гастрорекорда не обойдется, - поделилась планами Наталья Ивушкина.

Она также рассказала, что никуда не денутся звездные хедлайнеры, ведь это пока что «конфетка», благодаря которой люди едут на фестиваль. Однако в перспективе задумано, что «ПРОГЕШ» вырастет до такого уровня, что людям будет интересна авторская музыка, то есть можно будет сделать площадки этнической музыки, роковой.

- Но до этого уровня надо дорасти, чтобы это было интересно гостям. Пока им интересны популярные и известные артисты. И следующий год не исключение. Мы уже примерно понимаем, кто это будет, но пока переговоров на этот счет не было, - заинтриговала «мама» «ПРОГЕШа».

Кроме того, есть у организаторов фестиваля и еще одна задумка с упором на местную, шорскую культуру, но пока что ее не удалось реализовать, - это некая этническая деревня, в которой гости бы могли увидеть, как проходят, например, шорская свадьба и другие традиционные события этого народа.

В общем, планы на развитие курорта и фестиваля грандиозные! И очень хочется, чтобы все они воплотились в жизнь.

Кстати

На фестивале в этом году почетным гостем был Геннадий Шаталов, член экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель ряда федеральных туристических премий, среди которых Russian Event Awards и Russian Travel Awards, а также, как назвала его Наталья Ивушкина, «крестный отец» «ПРОГЕШа».

Геннадий Шаталов очень тепло отзывался о Шерегеше. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Эксперт в сфере туризма очень много и долго хвалил курорт, говорил множество хороших слов и отмечал быстрые темпы его развития, а в заключение сказал вот что: «Пройдет буквально несколько лет, и вы увидите, что летний Шерегеш, хоть и будет проигрывать зимнему, но совсем немного. Многие уже завидуют курорту. Шерегеш - важнейшая история для событийного туризма».

И как говорится в таких случаях: «Да будет так!»