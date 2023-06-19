Синоптики предупредили кузбассовцев о 33-градусной жаре и штормовом ветре

Фото: архив "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе на неделе ожидается жара до +33 градусов, кратковременные дожди и сильный ветер. Прогноз погоды сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Самым жарким днем на этой неделе обещает стать вторник, 20 июня. Ночные температуры составят +12…+17 градусов, местами до +6…+11 градусов, дневные +28…+33 градуса. Ночью ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 23 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Также возможны туманы. Прогнозируется горимость 3, местами 5, 2 класса.

В среду, 21 июня, ночью столбики термометров покажут +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов, днем +22...+27 градусов. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, по югу пройдут сильные дожди. Горимость 3, местами 5, 1, 4 класса.

В четверг, 22 июня, ночью похолодает до +5…+10 градусов, местами до +15 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, местами +16…+21 градус. Ветер свое направление и силу не изменит. Прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Горимость 3, местами 5, 1, 2, 4 класса.

В связи с усилением ветра и повышением температуры воздуха в МЧС Кузбасса призвали жителей не пренебрегать предупреждениям о погодных явлениях и соблюдать простые меры предосторожности. В случае происшествий необходимо звонить по номерам 101 или 112.