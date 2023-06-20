В кузбасских вузах стартовала приемная кампания

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе стартовала приемная кампания. Поступить на бюджетные места в этом году смогут более 7,5 тысяч абитуриентов, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Сегодня в Кузбассе работает восемь вузов, шесть их филиалов, а также три филиала вузов других регионов. Поступающие смогут выбрать более 200 направлений подготовки, среди которых есть немало новых. Так, в Кемеровском государственном университете с этого года станут готовить педагогов по регионоведению, коррекционной педагогике, специалистов по географии и туризму, генетике, молекулярной биологии и другим направлениям.

В КемГМУ будет открыт набор на обучение по специальностям «Сестринское дело» и «Фармация». К слову, вуз ежегодно увеличивает количество бюджетных мест – за последние пять лет их число выросло с 420 до 691.

В Кемеровском институте культуры появятся новые направления подготовки для бакалавров: «Менеджмент», «Медиакоммуникации», «Педагогическое образование» и «Искусства и гуманитарные науки, а также шесть новых направлений магистратуры. Кузбасская сельскохозяйственная академия открывает специалитет по направлениям «Ветеринария» и бакалавриат «Лесное дело».

В главном инженерном вузе нашего региона - КузГТУ - студентов готовят по новым востребованным специальностям, в том числе информационное моделирование зданий и сооружений, информационные и цифровые технологии в транспортных системах, искусственный интеллект в системной интеграции информационных процессов. Кроме того, вуз принимает абитуриентов по девяти специальностям средне-профессионального образования.

В СибГИУ запустили новые программы инженерного бакалавриата. В филиал РГИСИ в Кемерове в этом году откроют набор по девяти профилям и специализациям, среди которых новые «Артист музыкального театра» и «Режиссер музыкального театра».

- Мы создаем все условия для того, чтобы наша молодежь всесторонне развивалась, получала достойное образование. Нам важно, чтобы выпускники школ и вузов после окончания учебы оставались работать и жить в родном регионе, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Приоритетное зачисление в вузы будет проходить с 28 по 30 июля, основной этап - с 3 по 9 августа. Помимо поступления на бюджетные места, можно заключить договор о целевом обучении.