Трагедия в Кузбассе: почему мужчина не среагировал на сигнал машиниста поезда

Кузбассовец попал под грузовой поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе, между станциями Литвиново и Тутальская, под грузовой поезд попал пьяный мужчина. Ему было 35 лет. Местный житель, грубо нарушая правила нахождения на железнодорожных путях, переходил магистраль в неположенном месте прямо перед идущим составом.

Машинист, заметив человека на путях, подал звуковой сигнал и путем экстренного торможения попытался остановить поезд. Но расстояние тормозного пути оказалось недостаточным, в результате - наезда на пешехода избежать не удалось. Железнодорожник сделал все, что мог, выполнив все требования инструкции. Мужчина, оказавшийся на путях, погиб на месте.

Сейчас транспортная полиция расследует ЧП.

Железнодорожники Западно-Сибирской магистрали, сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России на транспорте еще раз напоминают гражданам, особенно жителям тех городов и районов, которые находятся вблизи железной дороги, что стальная магистраль - это зона повышенной опасности. И переходить через нее в несанкционированных местах опасно для жизни. К тому же людям стоит учесть, что поезд сразу, как автомобиль, остановиться не может, его тормозной путь составляет от тысячи до полутора тысяч метров.