Следователи возбудили уголовное дело после остановки аттракциона в кемеровском парке

На месте ЧП работают следователи. Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове после проверки информации о неисправности аттракциона «Рейнджер» в «Парке чудес» было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел на выходных. Во время работы экстремальный аттракцион «Рейнджер» сделал половину круга и остановился в воздухе. Десятки людей повисли вверх тормашками на опасной высоте 16 метров. По словам очевидцев, посетители были заблокированы в течение двух минут, пока работник парка не раскачал аттракцион вручную.

После произошедшего администрация «Парка чудес» сразу же принесла извинения посетителям и вернула деньги за билеты. При этом в парке отметили, что задержка аттракциона составила всего 20 секунд, и обращений со стороны гостей не было. Работа аттракциона была приостановлена.

Инцидентом заинтересовались следователи. Они провели проверку, по результатам которой сегодня было возбуждено уголовно дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

- Работа аттракциона в настоящее время приостановлена. По уголовному делу он признан в качестве вещественного доказательства и передан на ответственное хранение администрации парка с запретом на внесение изменений в его конструктивные особенности до момента окончания назначенных по уголовному делу судебных экспертиз, - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи ищут очевидцев, допрашивают технических работников и руководителей парка, а также проводят другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.