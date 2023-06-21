В Кемерове бывшую заведующую столовой будут судить за массовое отравление школьников

Фото: архив "КП" Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кемерове на скамье подсудимых окажется бывшая заведующая столовой техникума, где массово отравились старшеклассники. 48-летняя женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В ноябре прошлого года группа 11-классников из Анжеро-Судженска и сопровождавший их педагог приехали в Кемерово на профориентационную экскурсию. Ребята посетили несколько учебных заведений города, а на ужин отправились в столовую Кемеровского профессионально-технического техникума. После еды 11 школьников и педагог почувствовали себя плохо. Все они были доставлены в областную инфекционную больницу.

После инцидента специалисты Роспотребнадзора нашли в столовой нарушения при дезинфекции и хранении продуктов. В итоге столовую временно закрыли.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стала заведующая столовой. По версии следствия, женщина не обеспечила соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий и условий, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, а также качество приготовления пищи, что привело к массовому отравлению. По заключениям специалистов, вред, причиненный здоровью детей, оценивается как легкий.

Бывшая заведующая не стала отрицать свою вину.

- Вина ее в инкриминируемом деянии также подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, проведенных в том числе в Центре гигиены и эпидемиологии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас прокуратура Кузбасса направила уголовное дело мировому судье судебного участка №6 Ленинского района для рассмотрения по существу. Бывшей заведующей грозит до двух лет лишения свободы.