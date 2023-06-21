Жителям Кузбасса рассказали, как обезопасить домашних питомцев от хищных птиц

На фото черный коршун. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинске-Кузнецком местная жительница рассказала, что хищная птица похитила ее маленькую собачку. После появления информации в соцсетях выяснилось, что щенок породы йоркширский терьер стал не единственной жертвой коршунов.

В своем сообщении горожанка рассказала, что похищение произошло в районе 189-й участок среди бела дня.

- Большая птица, вроде коршун, подняла в воздух и улетела с собачкой щенка йорк, на шее синий ошейник. Мы надеемся, что он живой. Помогите, если увидите в любом состоянии, - написала хозяйка.

Комментаторы посчитали, что искать питомца нет смысла, так как он стал жертвой хищной птицы. При этом выяснилось, что это не единственное подобное происшествие в городе. В комментариях местных жители начали рассказывать о других похожих похищениях.

- Кота у знакомых утащил точно так же... – написал один из пользователей.

- На спецконторе тоже был случай, шпица утащили, - сказано в другом сообщении.

- Ой, как жалко. Нашего тоже в том году чуть не утащили. Хорошо, что успели, увидели, теперь строго на поводке и только между домами-высотками гуляем, - написал еще один пользователь.

Инцидент прокомментировали в кемеровском центре помощи диким и экзотическим животным. Специалисты отметили, что нападение коршуна на домашних питомцев теоретически возможно, но маловероятно.

- Средний вес коршуна - 700 граммов, и, чтобы коршун воспринял какое-либо домашнее животное как добычу, оно должно быть очень-очень мелкое. В основном коршуны - падальщики и собиратели, охотнее они съедят голубя, лучше, если этот голубь будет мертвый. Но почему-то именно их всегда подозревают во всех грехах, хотя лапки у коршунов очень слабые, унесет он в них голубя того же или рыбу, - отметили в центре.

Доктор наук, заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ Николай Скалон также считает, что собака для коршуна – великоватая добыча.

- Коршун максимум, что мне известно, может утащить голубя или суслика. Вообще же, для этой птицы вполне обычно нападать на маленьких животных, например, на цыплят, - отметил биолог.

По его словам, похищение небольшого песика больше характерно для орлов, чем для коршунов. Также угрозу для питомцев такого размера могут представлять филины. При этом профессор отметил, что в Кузбассе обитает 20 видов хищных птиц.

Как обезопасить мелкую собаку от хищных птиц?

Чтобы избежать нападения хищных птиц, лучше не спускать домашнего питомца с поводка во время прогулки. Также не рекомендуется практиковать самовыгул.

- Нападение хищной птицы на домашних кошек или собак - это достаточно редкое явление. Среди доподлинно подтвержденных случаев это был беркут, которого его хозяин притравил специально на собак. Но шансов встретиться с таким опять же немного, птица редкая и краснокнижная, - отметили в центре помощи диким и экзотическим животным.