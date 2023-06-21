Успеть всё!»: для кузбассовцев, поступающих на службу по контракту, будет работать система «одного окна»

Контрактником может стать любой кузбассовец в возрасте 18-60 лет. Константин Полюцкий.

По распоряжению главы Кузбасса, профильные учреждения региона, оформляющие документы для прохождения военной службы по контракту, будут работать по системе «одного окна».

«Если человек изъявил желание защищать Родину и готов подписать контракт с Министерством обороны, никаких бюрократических задержек быть не должно. Он пришел, заявил о своем желании, а мы помогаем ему, сократив до минимума процесс получения контракта благодаря специальной межведомственной системе взаимодействия. Перед уходом на службу защитник Отечества должен провести время с родными, не тратя его на походы по инстанциям. Кроме того, за семьей контрактника сразу же закрепляется соцработник для оказания дальнейшей адресной поддержки», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как пояснили «Комсомолке» в среду на брифинге в областном военкомате, по новым правилам призыва на контрактную службу, контрактниками могут стать мужчины от 18 до 60 лет. А те, кто редкой, «штучной» военной специальности, могут быть приняты по контракту до 65 лет. Контракты заключаются на год, два, три года, на пять лет... Приглашают на контрактную службу и женщин, особенно врачей. Иностранцы (до 40 лет) тоже могут пойти в контрактники.

По словам Василия Игнатьева, заместителя военного комиссара Кузбасса, чтобы поступить на военную службу по контракту, надо прийти в военкомат, либо в МФЦ муниципалитета. Там, как специалисты, так и волонтеры, которых сегодня в регионе по этому вопросу работает более 1200 человек, помогут, подскажут и условия контракта, и перечень документов.

- Документов нужно самый минимум - шесть: паспорт, ИНН, военный билет, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, если имеется, и документ об образовании. Еще надо анализы медицинские сдать, они для контрактников бесплатные и без очереди. Делаются исследования в течение суток, результаты приходят прямо в военкомат, - пояснили на брифинге.

О зарплате, льготах и пенсии

- У контрактников СВО, у рядового состава зарплата - от 204 до 216 тысяч рублей в месяц, у сержантского состава - от 232 до 242 тысяч, - уточнил Игнатьев.

- Плюс единовременно подъемные - федеральные 195 тысяч рублей и региональные - 200 тысяч рублей.

За добровольцем на время его службы по контракту в зоне СВО сохраняется его рабочее место, и это держится в стране и в регионе на контроле. Он получает все необходимые льготы на лечение и реабилитацию. А так же такие льготы, как: для детей - первоочередное право на место в детсаду, бесплатное горячее питание в школе, бюджетные места в учебных заведениях, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте и многое другое.

К тому же участники СВО из Кузбасса имеют право на льготную ипотеку при необходимости улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе Администрации Правительства Кузбасса.

- И, что еще важно, один день участия в спецоперации контрактникам идет за три дня. Так что на пенсию они пойдут раньше положенного 20-летнего срока военной службы, - подчеркнули на брифинге.