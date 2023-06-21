«Решение принимает мгновенно!»

Николай Алексеев в операционной.

Середина апреля. Три часа ночи. С передовой в горловскую больницу N2 привезли раненых. Бойцы попали под обстрел на артемовском направлении.

У одного - сразу два ранения - в живот и в грудь. Его срочно - в операционную, где уже ждет новокузнецкий хирург Николай Алексеев. Такой случай в его практике не первый. Но здесь специфика своя - огнестрельные ранения, минно - взрывные травмы.

Осколки меньше 1 мм

- Ситуацию оценили за несколько минут. Быстро расставили приоритеты, сначала вытаскиваем осколки из легкого, поскольку в плевральной полости открылась сильное кровотечение. Доставали железные крупные фрагменты снаряда в несколько сантиметров и совсем мелкие, меньше миллиметра, предельно осторожно. Работали в паре с хирургом, тоже из Новокузнецка, с Ромизом Хакимовым, - рассказал «Комсомолке» доктор Алексеев.

Хирург готов к спасению жизни.

Несколько часов наши врачи спасали раненого. В горловской больнице тоже запомнили того парня, Андрея, с двойным ранением, которого доктор Алексеев вытащил с того света.

И в Горловке рассказали «Комсомолке» сейчас: Андрей проходит реабилитацию, планирует вернуться к своим бойцам.

«Бывало по десять операций...»

- Для меня – оперировать - повседневная работа. Но только в Горловке, в прифронтовых условиях, под прилеты по окрестностям города, мы оперировали сутками, бывало по десять операций... И там я увидел, насколько стойкие местные врачи...Запомнились их лица. Они очень устали, но откуда берут силы, мне непонятно. Ну не может так быть, по определению и всем законам, а они на втором, третьем, четвертом дыхании работают. И мироощущение мое от командировки изменилось. Вроде видел много в этой жизни, а оказалось очень мало, - признался Алексеев. – Так что горловские врачи - настоящие солдаты своей передовой... И мы подстраивались под этот ритм, жили, в буквальном смысле, на работе.

...Для Алексеева командировка в прифронтовой донбасский город была осознанным решением, семья его поддержала. Жена, тоже врач, просила только беречь себя, соблюдать все правила безопасности.

- Все бригады врачей из Кузбасса, которые у нас уже побывали в командировках за время СВО – суперпрофессионалы, - говорит Нелли Якуненко, главврач горловской больницы N2. - Если говорить о Николае Анатольевиче Алексееве, он сам того, может, не подозревая, передал нашим врачам свой бесценный опыт. Выдержанный, спокойный, знает, что делает, решение принимает мгновенно, и оно оказывается верным. Ребята, которых он прооперировал, не просто выжили, а встали на ноги и продолжают защищать нашу родину.

Кузбасский врач у горловского храма.

В новокузнецком филиале Кузбасского кардиодиспансера врач Алексеев – заведующий хирургическим отделением. В кардиодиспансере работает почти 30 лет. С тех пор, как закончил ординатуру. Профессию, говорит, выбрал по сердцу, хирургом мечтал стать с детства. Его специализация - нарушения функций печени и поджелудочной железы. Но Алексеев – «многостаночник», он, говорят врачи, может в общей хирургии всё. И у него есть очень важная черта - не останавливается в работе ни на минуту, даже когда отдыхает...