В Кузбассе два одиннадцатиклассника сдали ЕГЭ на 100 балов сразу по двум предметам

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 81 выпускник школ показал максимальный результат на Едином госэкзамене. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса «Цивилев.Live».

Больше всего стобалльных результатов получено по русскому языку - 56 человек набрали максимальные оценки по этому предмету. 19 выпускников заработали 100 баллов по литературе, трое – по истории и трое - по химии, по одному – по физике и по географии.

Два юноши из Новокузнецка набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Так, Захар Кушнеров получил максимальный балл по русскому языку и истории. Захар учится на «отлично» и претендует на медаль «За особые успехи в учении». Он тяготеет к гуманитарным наукам, является победителем олимпиад и конкурсов разного уровня.

Также 200 баллов на экзаменах заработал Виктор Молчанов. Выпускник лицея №84 стал единственным 100-балльником по физике (второй предмет – русский язык). Юноша также учится только на пятерки. Одним из его любимых предметов всегда была математика, и уже в восьмом классе он достойно выступил на олимпиаде регионального уровня. С девятого класса Виктор перешел в лицей, где педагоги научили его способам решения сложных нестандартных задач.

- Все это помогло мне сдать ЕГЭ на самый высокий балл. Сейчас я стою на пороге новой жизни. Благодарю педагогов, родных, которые переживали и были всегда рядом! – сказал Виктор Молчанов, его слова приводит пресс-служба администрации Новокузнецка.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что регион гордится успехами подрастающего поколения, ведь это - будущее Кузбасса.

- Для них создаем максимум возможностей, чтобы они могли учиться, развивать свои способности в науках и творчестве, показывать результаты в спорте, - отметил глава региона.

Еще ожидаются результаты по биологии, иностранным языкам, информатике и ИКТ.

ДЛЯ СПРАВКИ

В прошлом году 100 баллов получили 77 выпускников школ. 45 из них показали максимальный результат по русскому языку, 11 - по химии, 10 - по истории, один выпускник набрал 100 баллов по математике. Так же, как и в этом году, в прошлом было два одиннадцатиклассника, которые заработали максимальный балл сразу по двум предметам.