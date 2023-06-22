В Кузбассе на выходных похолодает и пройдет дождь

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В ближайшие дни в Кузбассе ожидается небольшое понижение температуры и дожди. Прогноз погоды сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 23 июня, ночью будет +4…+9 градусов, местами +14 градусов, днем +13…+18 градусов, местами до +23 градусов. Ветер будет северо-западный, ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Прогнозируются небольшие, по югу умеренные дожди, возможны грозы. Горимость 1, 3, местами 2, 4, 5 класса.

В субботу, 24 июня, ночью обещают +3…+8 градусов, местами до +13 градусов, дневные температуры составят +14…+19 градусов, местами до +25 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное, его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Возможны небольшие дожди, днем по югу - умеренные. Прогнозируется горимость 1, 2, 3, местами 4, 5 класса.

В воскресенье, 25 июня, ночные температуры составят +2…+7 градусов, местами до +12 градусов, днем +16…+21 градус, местами воздух прогреется до +26 градусов. Подует холодный северный ветер 2-7 метров в секунду, ночью его порывы будут достигать 12 метров в секунду, днем - 14 метров в секунду. Обильных осадков в этот день не прогнозируется, лишь днем возможны кратковременные дожди. Горимость 1, местами 2, 3, 4, 5 класса.