Назад, в прошлое! К динозаврам!

Фото: пресс-служба АПК.

ФЕСТИВАЛЬ. Такого шанса больше нет ни в одном регионе России! Только в Кузбассе.

Потому что 125 миллионов лет назад по северу региона (нынешнему Чебулинскому району, близ нынешнего села Шестаково) жили, растили детей, купались в тогдашнем море и думали, что так будет всегда, динозавры большие и малые, хищные и мирные, яркие и нет, с гребнями и без... И место это, как говорят палеонтологи, ведущие там который год «динозавровые» раскопки, уникально в РФ. И вот второй раз там пройдет научно-популярный семейный фестиваль «Динотерра». Посвящен он, в первую очередь, динозавру пситтакозавру сибирскому, открытому наукой именно здесь. На фестивале 23-25 июня ученые расскажут о динозаврах, пройдет «диношествие» в костюмах и будет грандиозный праздник, и выступят Клава Кока (23 июня), Юлия Савичева (24 июня), Сергей Лазарев (25 июня).

Как доехать. На машине: ехать из Кемерова по трассе Р-255 до Верх-Чебулы, потом повернуть направо и по главной дороге доехать до деревни Шестаково. Время в пути 3,5-4 часа. На автобусе: из Кемерова доехать до Верх-Чебулы, потом из Верх-Чебулы на автобусе до Шестаково. Или на рейсовом автобусе или поезде до Мариинска, потом на автобусе до Шестаково.

Фестиваль «Динотерра»

Кузбасс, Чебулинский район, с. Шестаково

т. +7-906-926-73-90

23 - 25 июня

Вход бесплатный

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ВСТРЕЧИ. Любите юмор и любите читать? Тогда вам на программу «Двенадцать стульев»! Она посвящена литературе 1920 - 1930-х. В то время юмор и сатира были приметой времени. Программа пройдет в Кемерове, в детской библиотеке на пр. Ленина. Вести ее будет Остап Бендер. Прозвучат любимые отрывки и цитаты из «Собачьего сердца», «12 стульев», рассказов Михаила Зощенко. И вы даже сможете сыграть в импровизированных сценках. И все это не только шутки. А большой рассказ о большой советской стране, о ее больших победах и большом труде, и как советские люди жили.

Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи на Ленина

Кемерово, пр. Ленина, 71, т. 8 (384-2) 35-19-43

27 июня, начало в 13.30

Цена билетов: от 150 руб.

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Фото: музей КемГУ.

ЭКСКУРСИИ. Их, летних, много. Но на этой («Артефакт своими руками») в музее КемГУ вы не только узнаете, как жил в наших краях древний человек эпохи камня, бронзы, скифского и гуннского времени, Средневековья. Вы увидите дошедшие до нас их наскальные «письма» - петроглифы. А потом в центре ДНК КемГУ вас обучат основам 3D-моделирования. И вы сами сделаете копию одного из артефактов и заберете домой!

Кемерово, КемГУ, музей «Археология, этнография и экология Сибири»

пр. Советский, 77, т. 8 (384-2) 58-43-18

26 июня, 14.00-17.55

Цена билетов: от 400 руб.