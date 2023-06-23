«Звезда Смерти»: как кузбасские динозавры пережили удар метеорита

Тот самый метеорит, найденный Анатолием Кулемзиным. Фото - архив Кулемзина.

Анатолий Кулемзин, доктор культурологии из Кемерова, найдя метеорит у Шестаково, близ динозавровых раскопок, выдвинул «метеоритную» гипотезу гибели животных. И опубликовал ее в сборнике LXVIII Международных научных чтений (памяти А. Д. Сахарова), назвав «импактным событием», вызвавшим «локальную катастрофу».

...Так неужто в тот день Мелового периода, больше ста миллионов лет назад, именно метеорит поставил точку динозавровому раю в здешней долине? И если да, то как это было?

Взрыв

…Когда-нибудь люди научатся управлять временем и заглядывать в прошлое, и высчитают час и даже минуту прилета этого гостя из космоса, и пришлют свидетеля зафиксировать на камеру. И узнается правда, что же случилось тогда там, у Шестаково, когда упала звезда...

(Напомню, это место открыто учеными в 1953-м — нашли первые кости динозавров. Первые раскопки начались в 1990-х, учеными РАН и СО РАН, ТГУ, и даже была экспедиция Музея естественной истории Северной Аризоны, США, и профессор Кулемзин (тогда — организатор палеонтологических исследований, отвечавший в Кузбассе за надзор раскопок), работая в «динозавровой» экспедиции, нашел кости неизвестного миру крокодила, его назвали в честь «открытчика» - Tagarosuchus Kulemsini.

А в новом веке, с 2014 года – пошел новый этап динозавровых раскопок у Шестаково, и его ведут палеонтологи РАН и Кузбасского государственного краеведческого музея. И место это уже признали в РФ уникальным!)

А пока… Мы, следуя гипотезе Кулемзина, можем представить тот страшный день, с упавшей в полдень звездой.

… Дышать было бы – через раз, и каждый вдох вызывал усталость и боль в груди: планета была еще не готова к появлению свидетеля-человека, и имела чуть другой состав атмосферы.

Но шумный мир, подойдя вплотную к воде, жил в привычную жару привычной жизнью, сотрясаемый шагами и шажками больших и мелких животных.

И волны, родившись на горизонте, лениво катились к берегу и разбивались одна за одной, и вдруг... По небу черкнула звезда...

- Метеорит распался при вхождении в плотные слои атмосферы, - реконструировал события Анатолий Михайлович, - крупная часть его ударилась о землю, образовалось круглое озеро – оно есть, в стороне Куликовки, километрах в шести от динозавровой долины. А один из осколков упал со взрывом в километре от шестаковских динозавров. Его удар мог спровоцировать вулкан, что неподалеку, тот мог уже и так быть готовым заработать, и, получив сотрясение, вулкан в слабом месте «проклюнулся». Газ, дым, пепел пошли в долину динозавров, и все задохнулись.

... Вообще, версий, почему так много у Шестаково на раскопках находят костей динозавров, в научном мире много.

- Но самая распространенная: климат в то время был там жаркий, засушливый, животные жили вблизи водоемов. И могли легко попадать в топкие ловушки, тонули, и без доступа кислорода тела консервировались... – приводит версию, и он с нею согласен, Кулемзин. – Но версия о ловушках не исключает в том числе «метеоритную» причину массовой гибели животных в раннемеловой период... Я к ней пришел с находки 2015 года... Шел с сыном по местам моих бывших археологических экспедиций, и мы нашли, в километре от шестаковских динозавров, северо-восточнее, камень на месте очень древней поймы реки Кии. На нем четко видны регмаглипты – бороздки, типичные для метеоритов.

Камень неровный, длина 20 см, ширина 15 см, высотой 13 см, весом – 6 кг 950 г, на магнит не реагирует, сверху – стекловидная корка плавления, образующаяся от нагревания при входе в плотные слои атмосферы.

Кулемзин отдал скол камня на анализ в институт угля и углехимии.

Скол, сделанный для лабораторного анализа. Фото - архив Кулемзина.

- Он оказался по составу похож на каменные метеориты - ахондриты... – говорит Кулемзин, пояснив, что два палеонтолога - из Москвы и Питера и астрофизик из Москвы его гипотезу «метеорит – вулкан – смерть динозавров» поддержали. – И метеориты в истории Земли не раз приводили к большим и локальным катастрофам…

Но Кулемзин считает метеорит ...вторичной причиной.

Анатолий Кулемзин выдвинул метеоритную гипотезу, про динозавров Шестаково и удар из космоса. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

- А первопричина в том, я пришел за годы к выводу, что когда Солнечная система, двигаясь по орбите, максимально близко и максимально далеко находится от центра Галактики Млечный путь (черной дыры, с ее мощным воздействием на космические тела), тогда и начинаются на Земле неуравновешенные процессы. И так, примерно каждые 60 миллионов лет, интенсивность метеоритов меняется. То усиливается, и на Земле происходят катастрофы, метеориты провоцируют наводнения, вулканы и прочее, и меняются состав воздуха, температура и так далее. А потом, в следующие примерно 60 миллионов лет метеоритная угроза ослабевает. И потом – снова растет.

...А что же было после удара, там, в долине Мелового периода у Шестаково? Наверняка прошло время. Свежий ветер вынес из долины газ. Дожди напоили, подняли уцелевшую зелень. Солнце, отмывшись от дыма и пыли, засияло снова. И осторожно пришли динозавры, кто смог уцелеть, и другие, «переселенцы». До исчезновения динозавров с планеты Земля было еще далеко.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Метеорит упал не во времена динозавров...»

Скважины, которые сейчас бурят на раскопках в Шестаково, приведут к новым открытиям и помогут научным спорам.

Их бурят в динозавровой долине в Кузбассе впервые. Первая, уже глубиной 200 м, ушла в прошлое далеко в Юрский период (пройдя Меловой). И керн из скважин поможет лучше понять время динозавров.

- А можно вообще найти следы от метеорита, от действия вулкана в тех краях и в керне?

- Можно, если мы динозавра найдем - под вулканическим пеплом. Но у нас, на раскопках у Шестаково, таких последствий не найдено... На вулкане, недалеко, есть остатки извержения, которое было около 400 млн. лет назад, но это задолго до появления динозавров... И про найденный Кулемзиным метеорит, думаю, он упал здесь в другое время, без динозавров, - говорит Дмитрий Слободин, завотделом научных исследований и экспедиций Кузбасского государственного краеведческого музея. – Ведь кладбище динозавров у Шестаково –это не одномоментная гибель животных из-за какой-то катастрофы. Они гибли из-за скопления у водопоя, это был оазис, вокруг была остепненная пустыня. Или гибель была из-за сезонных дождей и затоплений, после чего тела затягивало глиной. Это предположительно, точно никто не может сказать.

- А динозавры потом все-таки массово вымерли на планете...

- Массово не вымирали.

- А разве не было громадного метеорита, погубившего разом динозавров на Земле?

- Естественным путем шла эволюция. И известно несколько гигантских воронок в мире от астероидов, метеоритов, и известны другие факторы – резкое изменение климата и другое. Но вымирание животных шло не одномоментно – тысячи лет. И по теориям вымирания всегда у ученых будут споры. Но не было такого – массового, разом, вымирания динозавров. И хищные динозавры не вымерли, они живут, эволюционировали в птиц.

- А какая главнейшая причина исчезновения динозавров на планете?

- Никто сказать не может. Пока.

- Последний динозавр в мире жил где?

- Последние - жили около 68 млн. лет назад на территории Китая, Монголии, а датировка самой последней находки – 66 млн. лет. Возможно, самые последние жили и в Сибири, просто их остатки, скрытые тайгой, еще не нашли.

И Александр Аверьянов из Зоологического института РАН, доктор биологических наук из Петербурга, не раз работавший на раскопках у Шестаково, считает:

- Там не было экстраординарной причины и массовой гибели динозавров. Скелеты находятся в разных слоях, эпизоды гибели разделены во времени тысячами лет. Они умирали от естественных причин — болезней или старости. А жили динозавры Шестаково примерно 115-120 миллионов лет назад.

Тем временем

Прогулка с динозавром!

Сегодня в Кузбассе, у Шестаково (Чебулинский район) начался фестиваль «Динотерра – 2023».

Семейный научно-популярный праздник будет идти три дня, с лекциями ученых о динозаврах, с «диношествием» в костюмах. С концертами выступят: Клава Кока (сегодня), Юлия Савичева (в субботу, 24 июня), Сергей Лазарев (в воскресенье, 25 июня).