Мать погибшего на СВО кузбассовца лично привезла на фронт маскировочные сети

Ольга Харченко (слева) на передовой. Фото - личный архив.

Беловчанка Ольга Харченко, мама погибшего бойца ОМОНа Сергея Харченко, участвует в программе гуманитарной помощи воинам СВО. Сперва женщина плела маскировочные сети в детском доме и школе, участвовала в сборе посылок бойцам. А на днях съездила – туда – сама.

Жить дальше

Снайпер Томского ОМОНа Сергей Харченко погиб на второй день специальной военной операции: прорывался со своим отрядом на помощь гостомельскому десанту. Не дошел: попал под обстрел. Товарищи прорвались в Гостомель уже без него.

Ольга Андреевна тяжело перенесла гибель Сережи.

Муж умер еще раньше. Ушла на пенсию из школьной библиотеки - нечем теперь заняться, отвлечься от тяжелых мыслей. Отдушиной стала помощь сослуживцам сына. Сперва просто отдала его снаряжение (Сергей, как профессионал, не ограничивался штатным), а потом решила работать с волонтерами. А там самое востребованное - маскировочные сети. Вся техника, все окопчики ими прикрыты.

- Плетение масксетей я быстро освоила, проще, чем варежки вязать! Здесь свои хитрости, полоски надрезаны по краям «елочкой», не распускаются, бойцы наши сети хвалят. Я даже мастер-классы по плетению уже показывала. И вот решила отвезти свое рукоделие лично, - рассказала «Комсомолке» Ольга Андреевна.

На месте

Мама героя уже несколько месяцев хотела посмотреть, как живут ребята на «передке» (на передовой), чем дышат. А тут сорвалась поездка на Байкал и она и стала «...проситься к Насте».

Настя - это Анастасия Агаркова, координатор волонтерской группы «Херсонское направление и не только», о которой мы ранее писали. У нее большой опыт поездок в зону СВО и свой позывной - бойцы называют Анастасию «Матерью драконов».

И волонтеры пошли навстречу желанию мамы героя.

- Я как раз собралась везти и раздавать полезные вещи нашим землякам в Луганской области, - поясняет Анастасия. – И я Ольгу Андреевну давно знаю.

Присоединилась к поездке и волонтер Наталья: поехала проведать мужа и сына, которые сейчас на передовой.

С собой женщины везли из Кузбасса самолетом 70 кг груза - от тепловизоров и масксетей до детских писем. На месте забрали закупленные через несколько интернет-магазинов предметы снаряжения, запчасти и многое другое, и забрали десятки посылок. Совокупный вес пошел на тонны.

...И кузбасский женский десант побывал в целом ряде городов - Северодонецке, Сватово, Рубежном... Ехали официально, имея все нужные документы для досмотра на постах.

Работали быстро: назначали встречу в тыловом районе, представитель военчасти подъезжал и быстро закидывал заранее оговоренные вещи в кузов или на «броню». Группа «Херсонское направление» работает с 11 частями. Спешка была по необходимости: противник не дремлет, нужно опережать его разведку, да и гремела то и дело канонада.

- Ребята нас очень благодарили. Мне с Настей подарили букеты цветов, а напоследок, устраивая на ночлег, бойцы приготовили плов и натопили баню. А так как я всю жизнь библиотекарь, то бойцы мне подарили книгу воспоминаний о Высоцком. Я написала на ней, в память о дорогой встрече: «Кременная, 14 июня», - вспоминает Ольга Харченко.

... Эта поездка приведёт к расширению программы помощи, уверены волонтеры. По приезду домой Ольга Андреевна встретится с родными солдат, с мамами, женами, которые заняты плетением модульных маскировочных сетей. Расскажет, как видела масксети на технике и как важен этот тыловой труд.

- Мы и так постоянно с подругами совершенствовали обвязку сетки, - говорит Ольга Андреевна, - научились за сутки заканчивать, минимум, одну сеть. А теперь еще, увидя масксети в деле и везя благодарности от бойцов, мы будем работать ещё больше.