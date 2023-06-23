Мать погибшего на СВО кузбассовца лично привезла на фронт маскировочные сети

Ольга Харченко (слева) на передовой. Фото - личный архив.
Беловчанка Ольга Харченко, мама погибшего бойца ОМОНа Сергея Харченко, участвует в программе гуманитарной помощи воинам СВО. Сперва женщина плела маскировочные сети в детском доме и школе, участвовала в сборе посылок бойцам. А на днях съездила – туда – сама.
Жить дальше
Снайпер Томского ОМОНа Сергей Харченко погиб на второй день специальной военной операции: прорывался со своим отрядом на помощь гостомельскому десанту. Не дошел: попал под обстрел. Товарищи прорвались в Гостомель уже без него.
Ольга Андреевна тяжело перенесла гибель Сережи.
Муж умер еще раньше. Ушла на пенсию из школьной библиотеки - нечем теперь заняться, отвлечься от тяжелых мыслей. Отдушиной стала помощь сослуживцам сына. Сперва просто отдала его снаряжение (Сергей, как профессионал, не ограничивался штатным), а потом решила работать с волонтерами. А там самое востребованное - маскировочные сети. Вся техника, все окопчики ими прикрыты.
- Плетение масксетей я быстро освоила, проще, чем варежки вязать! Здесь свои хитрости, полоски надрезаны по краям «елочкой», не распускаются, бойцы наши сети хвалят. Я даже мастер-классы по плетению уже показывала. И вот решила отвезти свое рукоделие лично, - рассказала «Комсомолке» Ольга Андреевна.
На месте
Мама героя уже несколько месяцев хотела посмотреть, как живут ребята на «передке» (на передовой), чем дышат. А тут сорвалась поездка на Байкал и она и стала «...проситься к Насте».
Настя - это Анастасия Агаркова, координатор волонтерской группы «Херсонское направление и не только», о которой мы ранее писали. У нее большой опыт поездок в зону СВО и свой позывной - бойцы называют Анастасию «Матерью драконов».
И волонтеры пошли навстречу желанию мамы героя.
- Я как раз собралась везти и раздавать полезные вещи нашим землякам в Луганской области, - поясняет Анастасия. – И я Ольгу Андреевну давно знаю.
Присоединилась к поездке и волонтер Наталья: поехала проведать мужа и сына, которые сейчас на передовой.
С собой женщины везли из Кузбасса самолетом 70 кг груза - от тепловизоров и масксетей до детских писем. На месте забрали закупленные через несколько интернет-магазинов предметы снаряжения, запчасти и многое другое, и забрали десятки посылок. Совокупный вес пошел на тонны.
...И кузбасский женский десант побывал в целом ряде городов - Северодонецке, Сватово, Рубежном... Ехали официально, имея все нужные документы для досмотра на постах.
Работали быстро: назначали встречу в тыловом районе, представитель военчасти подъезжал и быстро закидывал заранее оговоренные вещи в кузов или на «броню». Группа «Херсонское направление» работает с 11 частями. Спешка была по необходимости: противник не дремлет, нужно опережать его разведку, да и гремела то и дело канонада.
- Ребята нас очень благодарили. Мне с Настей подарили букеты цветов, а напоследок, устраивая на ночлег, бойцы приготовили плов и натопили баню. А так как я всю жизнь библиотекарь, то бойцы мне подарили книгу воспоминаний о Высоцком. Я написала на ней, в память о дорогой встрече: «Кременная, 14 июня», - вспоминает Ольга Харченко.
... Эта поездка приведёт к расширению программы помощи, уверены волонтеры. По приезду домой Ольга Андреевна встретится с родными солдат, с мамами, женами, которые заняты плетением модульных маскировочных сетей. Расскажет, как видела масксети на технике и как важен этот тыловой труд.
- Мы и так постоянно с подругами совершенствовали обвязку сетки, - говорит Ольга Андреевна, - научились за сутки заканчивать, минимум, одну сеть. А теперь еще, увидя масксети в деле и везя благодарности от бойцов, мы будем работать ещё больше.