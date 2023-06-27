«Сад — не платье, за раз не поменяешь»: как обустроить территорию у дома в Кузбассе, чтобы вид радовал, а силы не тратились

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Казалось, вот она, мечта — дом достроен, забор стоит. Живи и радуйся. Но… Выходишь с кофе на веранду, и взгляд непроизвольно падает на пустующую землю во дворе. Непорядок. Пора браться за обустройство придомовой территории. С чего начать и как все сделать, если не считаешь грядки картошки лучшим газоном, — разбирались с ландшафтным дизайнером и экспертами Домклик.

Тренды в обустройстве сада меняются быстро, а вот основное направление сохраняется на года. К слову, ежи и уточки — уже не в моде. Фото: Ирина Лебедева

«Накупила всего, а куда сажать — не знаю»

Ирина Басманова не так давно переехала с семьей в пригород Кемерова. Дом в 100 квадратов строили в ипотеку Сбера под ключ.

– Мы посмотрели на стоимость квартир и земельных участков и решили, что жить за городом лучше. По стоимости это выгоднее: за одни и те же деньги дом будет просторнее, чем квартира. Тем более удобно с ипотекой — банк во всем помогал, – говорит Ирина.

Кстати, по последним данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, Кемеровская область входит в топ-10 регионов с самым дешевым загородным жильем. В начале июня 2023 года один квадратный метр у нас стоил 33,8 тыс. рублей! Безусловно, выбор между большим домом и маленькой квартирой очевиден. Особенно когда построить коттедж можно в ипотеку по льготным программам, где ставки в Сбере составляют от 5,3% (семейная ипотека), 7,3% (ипотека с господдержкой) и даже ровно пяти процентов (IT-ипотека). Как это сделать — эксперты Домклик рассказали в подробной инструкции.

За год, пока шло строительство дома и отделка, Ирина не забывала и про двор. Почитала форумы и к лету накупила кучу саженцев деревьев и цветов. Вот только когда дело дошло до высадки, все застопорилось — девушка не может придумать, как уместить все на небольшой территории. А еще хочется баньку, беседку и декоративный водоем. От грядок Ирина принципиально отказалась — оставила буквально клочок под зеленушку, но куда поставить мангальную зону и посадить купленные цветы, все равно не знает.

– Я так хотела прудик, но когда примерила на участок — поняла, что в итоге у меня все заставлено-загорожено и нет даже газона! – сокрушается Ирина.

Три варианта: от дорогого до бюджетного

Эксперты говорят: прежде чем покупать растения, нужно хорошо продумать все обустройство участка. В идеале — сделать проект по ландшафтному дизайну, в котором будут учитываться ваши «хотелки» и особенности участка.

– В идеале стоит обратиться к специалисту, который занимается не только проектированием, но и реализацией. Заказать комплексную услугу и выдохнуть. С вас будет снята головная боль по подбору, поиску и закупке растений, тротуарной плитки, декоративной отсыпки, коры, освещения и т.д. Ваша задача — проверять, принимать этапы работ и оплачивать, – говорит ландшафтный архитектор Светлана Валуйская.

Чтобы уберечь себя от ошибок, лучше обратиться к ландшафтному дизайнеру и составить проект сада. Фото: Оксана Зуйко

Но этот вариант — не самый дешевый. Бюджетнее заказать эскизный проект сада и самостоятельно заниматься подбором растений и благоустройством. То есть в проекте будут отражены общая концепция сада, идея, стилистика, зоны, расположение дорожек, подобраны референсы, но воплощать его в жизнь придется самостоятельно. Здесь, конечно, потребуются сноровка и какой-никакой опыт. В противном случае вся экономия выйдет боком.

Есть и средний вариант: заказать полный проект, где уже подобраны растения, есть чертежи, схема электрики, полива и пр. А для закупки и посадки растений — привлечь специалистов «подешевле». Совет от Светланы Валуйской: при этом варианте пригласите ландшафтного архитектора на авторский надзор, чтобы избежать ошибок и переделок.

«Сад не платье — поменять за раз не получится»

Как объяснила Светлана Валуйская, гнаться за остро модными трендами в ландшафтном дизайне не стоит — ведь сад формируется годами, взять и поменять его, как платье, не получится.

– Нужно, чтобы сад был в единстве с вами, домом и окружением. Например, если в моде минимализм, а вам это не близко, не нужно этого делать. Любите сельские цветы — так и сажайте люпины, – говорит Светлана.

Участок должен гармонировать с домом, быть его естественным продолжением. Если у вас деревянный сруб, вряд ли он будет смотреться уместно в окружении геометрически выверенного «Версаля».

Что касается единства с окружением — то сад важно максимально естественно вписать в общий пейзаж. Грубо говоря, если вокруг пальмы — высаженные березки будут смотреться нелепо.

– Не люблю слово «тренд». Это что-то быстрое. В ландшафтном дизайне чаще используется слово «направление», это вектор развития, который мы можем отследить, и через годы он будет актуален, – говорит Светлана Валуйская. – Например, малоуходные сады. Сейчас нам катастрофически не хватает времени, мы хотим больше отдыхать, а не тратить время на работу в саду.

Не надо гномов и лебедей из шин!

Чтобы придомовой участок долго оставался актуальным, ландшафтный архитектор советует опираться на несколько моментов. Первое — это экологичность, которая предполагает более бережное отношение к существующему рельефу и подчеркивание его достоинств. Раньше, если на участке были перепады, то их старались убрать, нивелировать террасами и подпорными стенками. Сейчас же популярнее сохранение и улучшение того, что есть, с помощью геопластики (это создание рельефа насыпями, дамбами, горки, углубления и пр., – прим. ред.), тех же подпорок.

– Мы не проходим с ковшом и не перелопачиваем все, а сохраняем и улучшаем, – отмечает Светлана Валуйская.

Как пример — необычная беседка для чтения. Такие подсвеченные читальни установлены в парке в Воронеже. Фото: предоставлено Светланой Валуйской

Второе — индивидуальность. И мы сейчас не про лебедей из шин и не про гномов. Речь идет про маленькие дизайнерские интересные штучки, которые вписаны в сад.

– Это могут быть малые архитектурные формы, необычная скамейка, красивый гамак или качели в стиле макраме, интересная поилка для птиц, солнечные часы или необычная беседка для чтения. Все что угодно, как созданное хозяином сада, так и дизайнерами. Я не про сусликов, ежиков и уточек, а про точечные детали, которые декорируют сад и показывают вашу индивидуальность, – объяснила Светлана Валуйская.

Архитектор уверена: и дом, и сад — это отражение человека. Недостаточно просто что-то построить и что-то посадить. Поэтому не бойтесь экспериментировать!

НА ЗАМЕТКУ

Обустройство придомовой территории зависит не только от размера и рельефа, но и от уровня освещенности и влажности земли.

– При осмотре участка, который вы планируете покупать, обратите внимание на тип грунта. Чтобы понять, что за земля перед вами, посмотрите, что растет на участке. Сосны растут на песчаных почвах. Ольха, верба, брусника, камыш говорят о заболачивании, – советуют эксперты сервиса Домклик. – Возьмите горсть земли, добавьте немного воды и попробуйте скатать шарик. Песчаный тут же рассыплется, из супесчаных почв он окажется рыхлым, а глина и суглинок легко скатаются в комок. Если вокруг участка есть старые дома, обратите внимание на состояние фундаментов. Наличие трещин, отлетевшей штукатурки говорит о сырости и возможной близости грунтовых вод. Покосившиеся или подгнившие внизу заборы также должны насторожить.

Все это может ограничить вас не только в выборе растений, но и при строительстве дома. Что еще важно проверить при покупке земли, от типа почвы до Генплана, — читайте в журнале Домклик.

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