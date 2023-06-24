Чудеса «Динотерры»: Клава Кока влюбилась в парня из Кузбасса

Клава Кока влюбилась в Кузбассе в местного блогера. Фото: Эрик Выходцев.

Популярная певица Клава Кока, ставшая одним из хедлайнеров второго Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра», проходящего в эти дни в деревне Шестаково, влюбилась в кемеровчанина.

Во время своего часового выступления на фестивале дива молодежной эстрады обратила внимание на харизматичного молодого человека сразу, увидев его посланный воздушный поцелуй.

- Я не раз видел выступления Клавы здесь, в Кузбассе, и каждый раз она все больше очаровывала меня. На этот раз во что бы то ни стало решил познакомиться с ней. На концерте обменялись улыбками, воздушными поцелуями, а после встретились за кулисами, - рассказал «Комсомолке» кемеровский блогер Эрик Выходцев.

Увидев друг друга поближе, они крепко обнялись, обменялись взаимными улыбками и сделали селфи.

- Это круто, Эрик, я улетаю сейчас от счастья, словно концерт мой продолжается, увидимся обязательно, мой сибирский герой-динозавр, - произнесла Клава Кока.

Эрик дождался, когда певица переоденется и выйдет снова к нему. Едва Кока появилась из гримерного шатра и снова увидела парня, она послала ему воздушный поцелуй. А позже, проезжая по проселочной дороге как рак мимо палаточного лагеря, где жил кемеровчанин, открыла дверь и нежно произнесла: «До встречи, мой дорогой, пиши мне!».

- Сегодня я напишу ей стихотворение, нежное, чувственное, это будет поэтическое признание в любви. Мое сердце до фестиваля было свободно. Но теперь оно принадлежит Клаве Коке, - признался Эрик Выходцев.

В ближайшие дни вместе с поэтическим посланием Эрик намерен признаться в любви Клаве и сделать ей предложение.

- Сначала я приглашу ее в гости, а потом позову в свою двухкомнатную квартиру на улице Спортивной, которую недавно купил. Так что я завидный жених, между прочим, а «Динотерра» творит настоящие чудеса! - улыбнулся кемеровчанин.