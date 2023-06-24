В Кемерове двое пострадавших при пожаре подростков находятся в реанимации

К тушению пожара привилекались 24 человека и 7 единиц техники. Фото: соцсети.

Двое подростов, пострадавших при пожаре в Кемерове, находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пятерых оценивается как средней степени тяжести. Об этом «Комсомолке» рассказали в Центре медицины катастроф Кузбасса.

Пожар в многоэтажке на проспекте Комсомольском произошел вечером в пятницу, 23 июня. По словам местных жителей, сначала раздался сильный хлопок, потом что-то рухнуло, а спустя несколько минут в воздухе запахало пластмассой. Люди рассказывают, что не поняли, что случилось, пока через несколько минут не увидели пожарные машины, подъезжающих к одному из подъездов.

В МЧС Кузбасса уточнили, что сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 18:32. К моменту, когда прибыло первое подразделение спасателей, из окна «однушки» на первом этаже шел густой черный дым. Из подъезда выбегали жильцы - всего самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе пятеро детей. Из квартиры, где произошел пожар, людей – все они оказались подростками – пришлось выводить спасателям при помощи спасустройств. Соседи рассказывают, что на окнах были решетки, поэтому дети не смогли выбраться. Кого-то из ребят выносили.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В результате ЧП пострадали семеро подростков, находившихся в квартире. Как рассказал «Комсомолке» источник, 15-летние парень и девушка сейчас находятся в реанимации под ИВЛ. Еще четверо юношей и одна девушка 15 и 16 лет также были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, их здоровью ничего не угрожает.

По данным прокуратуры Кемеровской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Пока не понятно, чем подростки занимались в квартире. Местные жители предполагают, что дети баловались с баллончиком газа и спичками, в результате чего баллон взорвался. Знакомые подростков уверены, что в квартире поджигали медицинский спирт. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи СК РФ по Кемеровской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). В рамках расследования будут проведены судебная пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину пожара возгорания, степень тяжести вреда здоровью детей.

Прокуратура области организовала проверка соблюдения правил пожарной безопасности, а также требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Кемерове сгорел частный дом, в котором располагался нелегальный дом престарелых. В огне погибли 23 человека.