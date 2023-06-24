Президент России обратился к жителям страны

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня Президент России выступил с обращением к гражданам страны, в котором сделал ряд важных заявлений. Они касаются событий, связанных с попыткой Евгения Пригожина совершить военный мятеж.

Глава государства напомнил, что Россия сегодня «ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее», «отражает агрессию неонацистов и их хозяев».

Владимир Путин подчеркнул: «Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. Это удар в спину — народа и страны. И ответные действия будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед людьми».

Комментарии лидеров общественного мнения на телеобращение Президента не заставили себя ждать. Вот только некоторые из них:

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ:

-Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны - в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству. Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен.

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

-Президент сказал свое слово и иначе быть не могло: есть Конституция и закон. Есть необъявленная война со всем коллективным Западом. В этой ситуации давать волю своему честолюбию и гордыне преступно, и имя этому преступлению – измена. Благими намерениями мы знаем, куда вымощена дорога.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка:

-Выражаю поддержку нашему Президенту. Сейчас особенно важно сохранять спокойствие и здравомыслие. Необходимо сплотиться для предотвращения дестабилизации ситуации внутри страны. Только вместе, действуя в рамках закона, мы сможем преодолеть любые вызовы. Мы в ответе за наши семьи, детей, дома, от нас зависит будущее России.

Эдгар Запашный, народный артист РФ, представитель известной цирковой династии:

-Очевидно, что в стране происходит военный мятеж. Уверен, что руководство и верховный главнокомандующий в ближайшее время с этим разберется.