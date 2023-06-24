Губернатор Кузбасса призвал объединиться вокруг президента

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев организовал встречу с представителями общественности и религиозных конфессий, на которой призвал кузбассовцев объединиться вокруг Президента России Владимира Путина для защиты страны.

- Наши враги понимают, что в войне Россию не победить, единственная возможность — расколоть страну изнутри. Сейчас предпринимается именно такая попытка. Все это уже было, когда у нас практически отняли победу в Первой мировой войне путем организации Гражданской войны, тогда погибли десятки миллионов наших людей. Современная ситуация напоминает 1917-й год. Но у нас есть Президент, который никогда, ни при каких обстоятельствах не отступит и за нашу страну пойдет до конца. Мы, граждане Российской Федерации, должны сейчас сплотиться вокруг Президента Владимира Владимировича Путина, — отметил Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что сейчас будущее страны зависит от поведения жителей.

- Из-за рубежа внимательно смотрят, что происходит сейчас на территории России. Если они будут видеть наше единство, это остановит многие горячие головы. В противном случае на нас усилится и экономическое, и военное давление. И основная тяжесть ляжет на наших ребят, которые сейчас участвуют в СВО. Поэтому своим единением мы поддержим их. Им нужна наша поддержка. Она нужна и их семьям, которые переживают за них. Поддержка нужна и семьям погибших бойцов. Они должны понимать, что их родные и близкие не зря отдали самое ценное — свою жизнь, что весь Кузбасс с ними, — сказал Сергей Цивилев.

В поддержку Президента выступили региональные Парламент, Общественная палата, Федерация профсоюзных организаций, Союз женщин, Комитет семей воинов Отечества, лидеры традиционных конфессий.

- Мы, лидеры основных конфессий Кузбасса, обращаемся ко всем нашим землякам независимо от веры, национальности, идеологических убеждений, и просим всех в эти непростые для нашего Отечества дни проявить единение и еще больше сплотиться вокруг нашего лидера — Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. К этому нас призывает священноначалие и совесть верующего человека. Из истории России мы прекрасно знаем, что смуты, разобщенность всегда были на руку нашим противникам и приводили только к страданиям и ущербу для страны и ее граждан. Сейчас главное — быть вместе, общими усилиями бороться за великое будущее России. Особые слова к верующим. Вы знаете силу молитвы, особенно поддержанной тысячами людей. Призываем вас в эти дни усиленно молиться за единение страны, власти и воинства, победу нашей державы и ее процветание! Уверены, что благоразумие, законность и единство восторжествуют!, — говорится в обращении лидеров конфессий.

Кроме того, в поддержку лидера страны и действий ВС РФ выступили и профсоюзы региона.

- Призываем кузбассовцев не поддаваться ни на какие провокации, не допускать политических спекуляций вокруг сложившейся ситуации, отбросить споры и разногласия ради будущего нашей Родины. Наша сила в сплоченности и солидарности! Мы — за Россию! Мы — за Президента! И Победа будет за нами!, — говорится в обращении Федерации профсоюзных организаций Кузбасса.

На встрече все участники составили обращение, адресованное Владимиру Путину, в котором обозначили поддержку выбранного им курса и выступили за единство граждан страны.