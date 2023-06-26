В Кузбассе на неделе ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе на кузбассовцев обрушится непогода: дожди, грозы и шквалистый ветер. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник, 27 июня, ночные температуры составят +3 … +8, местами до +13, дневные +22 … +27. Ветер будет дуть юго-западный ночью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Местами возможны туманы. Горимость 2, местами 1,4,5 класса.

В среду, 28 июня, ночью будет +12 … +17 градусов, местами +6 … +11, днем воздух прогреется до +21 … +26, местами по области +15 …. +20. Ветер по-прежнему будет юго-западный, но он усилится – днем порывы будут достигать 20 метров в секунду, при грозах - шквалы до 24 метров в секунду. Ночью пройдут кратковременные дожди, грозы, днем — кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Прогнозируется горимость 2, местами 1, 4,5 класса.

В четверг, 29 июня, ночью столбики термометров опустятся до +6 … +11 градусов, днем потеплеет до +15 … +20. Ветер подует северо-западный: ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20, днем 6-11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Ночью возможны кратковременные, местами сильные дожди, грозы, днем кратковременные дожди и грозы. Горимость 1, местами 2,4,5 класса.