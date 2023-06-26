Житель Кузбасса из ревности застрелил мужчину и пытался спрятать его тело

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 29-летнего мужчину отправили на 15 лет в колонию за совершение сразу нескольких преступлений, среди которых убийство, вымогательство и незаконное хранение оружия. Подробности кровавой драмы рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

7 ноября 2022 года в Новокузнецке сотрудники полиции во время патрулирования заметили машину, которая мчалась по трассе на большой скорости. Когда инспекторы остановили автомобиль, водитель выбежал из салона и метнулся в сторону леса. В машине правоохранители обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Вскоре полицейские установили личность преступника и место, где он скрывался – он был задержан в Прокопьевске. Как удалось выяснить следователям, причиной расправы стала ревность: злоумышленник приревновал свою возлюбленную к 37-летнему знакомому. Он несколько раз выстрелил из пистолета в голову и грудную клетку соперника, сидевшего в автомобиле. От полученных ранений пострадавший умер на месте. Тогда преступник перетащил труп на заднее сиденье машины, и сам сел за руль. Он поехал в сторону Центрального района, чтобы избавиться от тела, однако был замечен сотрудниками полиции.

При этом оказалось, что фигурант не первый раз пускает в ход оружие. За два дня до кровавой разборки он выстрелил в 21-летнего знакомого. В сводке сообщается, что мужчина произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, причинив телесные повреждения, квалифицирующиеся как средней тяжести вред здоровью. Спустя несколько дней мужчина написал пострадавшему смску с требованием передать ему 10 тысяч долларов, пригрозив расправой.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия (п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), умышленном причиненим средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), вымогательстве (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и неправомерном завладение автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

- Со следствием осужденный сотрудничал. Выводы проведенной в ходе предварительного расследования судебной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили, что он вменяем, расстройством психики не страдает, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил 15 лет лишения колонии строгого режима.