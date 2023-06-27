В Омске массово отравились приехавшие на соревнования кузбасские школьники

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Почти два десятка юных спортсменов из Новокузнецка отравились в Омске. После госпитализации подростков следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Школьники в составе большой делегации - 33 мальчика и 29 девочек - приехали в Омск на юношеские соревнования по пляжному гандболу в пятницу, 23 июня. Открытый Кубок города проходил в эти выходные и собрал более 200 участников из Екатеринбурга, Омска и Новокузнецка. Юные спортсмены из Кузбасса поселились в разных гостиницах, где было организовано их питание. После первого дня соревнований - в ночь с субботы на воскресенье - подростки, проживающие в хостеле на проспекте Маркса, массово почувствовали себя плохо: они жаловались на тошноту и головокружение. В итоге 19 ребят в возрасте 11-17 лет были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления в детское инфекционное отделение.

По данным регионального минздрава, состояние школьников оценивается как средней тяжести.

– Проводится все необходимое лечение, - сообщили в ведомстве, - Выполнено эпидобследование, анализы направлены в «Центр Гигиены и эпидемиологии». Все предусмотренные законом эпидмероприятия медицинскими работниками первичного звена были проведены своевременно и в полном объеме.

В министерстве спорта сообщили, что одному ребенку стало плохо еще в поезде, когда делегация ехала из Новокузнецка в Омск.

- Команды добирались до Омска на разных поездах. По словам тренера, одному из мальчиков через час после того, как он сел в поезд, стало плохо, наблюдались признаки пищевого отравления, - отметил представитель ведомства.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Гостиницу, где жила кузбасская делегация, уже посетили сотрудники Роспотребнадзора.

Все остальные спортсмены, приехавшие на турнир Омск (все девочки и 14 мальчиков), на данный момент вернулись в Новокузнецк.

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