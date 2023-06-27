В Кузбассе пожарные спасли из огня птенчика

Фото: кадр из видео МЧС Кузбасса.

В кузбасском городе пожарные спасли из огня маленького пернатого. Региональное МЧС опубликовало трогательные кадры с птенчиком.

В Полысаеве огнеборцы тушили пал травы и заметили на земле крохотную птичку. Она была одна и жалобно чирикала. Пожарные подобрали птенчика, чтобы он не надышался дымом, и напоили водой из ранцевого огнетушителя – как раз эти кадры попали на видео, опубликованное МЧС Кузбасса. Также там видно, как бедолагу сначала поливают, а затем он начинает пить воду из ладошек спасателя.

- Попей, попей, дружище, - говорит один из огнеборцев малышу.

Как оказалось, у этой истории есть продолжение, не попавшее на видео. В МЧС Кузбасса рассказали «Комсомолке», что после как пролили траву, пожарные вернулись посмотреть, нет ли там гнезда. Рядом с местом, где был найден птенчик, они обнаружили его маму. Он летала между веток и искала своего малыша.

- Оставили птенчика там с мамой, - рассказали в ведомстве.

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