«Ростелеком» обеспечил связь на фестивале «Динотерра» в Кузбассе

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

Масштабное мероприятие прошло с 23 по 25 июня в деревне Шестаково Чебулинского района рядом с крупнейшим в России местонахождением динозавров.

Самый ожидаемый летний фестиваль объединил в Кузбассе любителей семейного отдыха, путешествий, истории, творчества и цифровых технологий. Уникальность события – это площадка проведения под отрытым небом, где был обнаружен сибирский пситтакозавр. Ему 125 миллионов лет и 1 год.

Для всех участников «Динотерры» команда «Ростелекома» обеспечила высокотехнологичную телеком-инфраструктуру буквально в полях. Связисты спланировали и протянули «оптику» прямо к месту проведения и успешно развернули сети накануне фестиваля.

150 точек Wi-Fi были распределены по самым массовым локациям – в периметре главной сцены и фудкорта. На сетях провайдера работал открытый доступ в интернет для гостей. Дополнительный закрытый Wi-Fi обеспечивал коммуникации организаторов. Они могли комфортно координировать подготовку и быть на оперативной связи все три дня «Динотерры».

Еще один высокоскоростной канал «Ростелеком» провел специально для телевизионной трансляции события на канале «Кузбасс Первый». Журналисты передавали в эфир все главные моменты праздника.

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

«Подготовка крупных мероприятий требует консолидации значительных усилий. Благодаря сотрудничеству с министерством цифрового развития, министерством туризма, министерством культуры региона, а также администрацией Чебулинского муниципального округа мы реализовали масштабные телекоммуникационные задачи для гостей, организаторов, локального бизнеса, научного и культурного сообщества. Этот опыт, безусловно, позитивно повлияет на дальнейшее развитие фестиваля, который уже стал визитной карточкой современного Кузбасса», — говорит директор «Ростелекома» в Кемеровской области Алексей Михайлов.

Безопасность на мероприятии была усилена благодаря интеллектуальной платформе видеонаблюдения, организованной совместно с министерством цифрового развития Кузбасса. Решение интегрировали в пешеходных зонах фестиваля, у сцены и на парковке, а мониторинг осуществлялся по отдельному защищенному каналу. Дополнительные мощности сети были выделены и всем мобильным операторам для подключения передвижных базовых станций.

Важным проектом «Ростелекома» на «Динотерре» стало строительство сетей в Шестаковском палеонтологическом комплексе. Это настоящий музей под открытым небом, где активно исследуется история с эпохи палеолита и до развитого Средневековья. Провайдер обеспечил комплекс высокоскоростным интернетом и организовал дополнительный сектор Wi-Fi для работы площадки «Лекторий».

За три дня фестиваля десятки тысяч участников прокачали долину как положительными эмоциями, так и гигабайтами данных в социальных сетях и мессенджерах. Они активно делились впечатлениями онлайн с музыкальных выступлений Клавы Коки, Юлии Савичевой, Сергея Лазарева, карнавального Диновидения и других мероприятий. По данным «Ростелекома», число онлайн пользователей на «Динотерре» увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а объем трафика – в 2 раза. Так, в 2023 году абоненты сгенерировали в сети Wi-Fi более 1 тысячи гигабайт. За это время можно подряд посмотреть всю рекомендуемую подборку фильмов и сериалов о динозаврах в онлайн-кинотеатре Wink более 32 раз.

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

«Фестиваль «Динотерра» раскрыл гостеприимный Чебулинский район с новой стороны. Уникальная археологическая история стала импульсом позитивных перемен. Мероприятие привлекает не только кузбассовцев, но и жителей других регионов. Второй год мы окунаемся в особую атмосферу дружелюбия, познавательных открытый и искренней радости. Уверена, что и в этот раз летний праздник подарил гостям незабываемые впечатления», — говорит глава Чебулинского муниципального округа Наталья Воронина.