Сердце матери: мама из Кузбасса 11 лет боролась за жизнь сына с неизвестной планете смертельной болезнью

Влад с мамой - светлые люди. Про них так и говорили: "От вас идет свет". Фото - архив семьи.

«... Влад Цыганов – единственный на Земле живой человек с очень редкой мутацией гена. Она смертельна, не совместима с жизнью», - сказал мне в 2019-м израильский доктор Бурда по телефону, по громкой связи. И у меня — комок в горле, от слова «смертник». А Влад с мамой спокойно держались за руки...

И его загадочная болезнь как была, так и осталась для мира загадкой.

... Влад, умный спортивный подросток, мечтавший служить в МЧС, заболел в 2010-м, внезапно, в считанные месяцы «истаяв», сев в инвалидную коляску, став по интеллекту второклассником. Но жил вопреки, улыбаясь «гагаринской», нет, «владовской» улыбкой. И болезни этой загадочной он так и не сдался, вместе с мамой - Мариной.

Владу - 16, рос спортивным, мечтал служить в МЧС. До болезни - несколько месяцев. Фото - архив семьи.

... И это только в кино придуманные «люди Х» здоровее всех обычных людей, и из-за мутаций сверхспособности имеют к их здоровью здоровенному плюсом.

А в жизни – заболевшему Владу, маме врачи сказали, болезнь неизвестна, жизни ему оставалось на несколько месяцев.

- Но нас с сыном «приговор» не устроил… - рассказывала мне Марина о том: как пришла эта беда, как сама искала помощи у российских и мировых ведущих клиник и как Владу помогали собрать денег на обследование и лечение всем миром. И как болезнь Владислава Цыганова стала мировой медицинской сенсацией. И врачи, определив его ген с мутацией, так до конца и не поняли и окончательный диагноз необратимой болезни до конца не поставили... Ведь необратимая стрелка однажды качнулась обратно, и Влад встал с коляски, и начал снова ходить... Но к зиме начал слабеть... Но к лету – в силе снова расти... И мама, одна поднимавшая двух детей, смогла, перевезла семью в 2020-м из Сибири, из Киселевска на юг, чтобы лето для старшего сына было всегда... К тому же главным назначенным лекарством было Владу – юг и продержаться. Доктор Давид Бурда за несколько лет до обещал – к 2022 году непременно будет научный прорыв в теме Влада и не раз Владу говорил:

- Ты держись, дождись!

Но в 2022-м в невероятную историю «парня Х» из России вмешался непредвиденный фактор.

Начало. 9 класс, ГИА...

Но давайте по порядку, с одного обычного вечера, когда Влад делал уроки, историю.

- Спросил вдруг: «А что такое крепостное право?» И за учебником биологии потом: «… мам, а что такое тычинки?» А ведь это азы, которые знал всегда. И это меня удивило, и вскоре у сына начали дрожать руки, но я решила – волнуется перед сдачей ГИА, но повезла его по врачам. Ничего не нашли, - рассказывала мама. - Через полгода - его уже всего трясло, и МРТ показало: поражение белого вещества головного мозга. Но из-за чего? Диагноз не смогли поставить.

… Врачи России и Израиля предположили гензаболевание, провели исследования, но те ничего не показали.

- Наконец, в 2015-м российские генетики определили у Влада очень редкую мутацию в гене DNM1L. Ген отвечает за работу митохондрий – энергетических станций клетки. Мне объяснили: миру до Влада был известен единственный случай, с такой мутацией, но младенец с такой поломкой гена прожил всего 6 дней… Я не поверила. Отослала заключение по Владу в клиники разных стран. Откликнулась Испания, мне ответили, мы займемся, но не может быть, чтоб с такой поломкой гена человек столько много живет… И там – пока лишь по симптоматике Владу поставили диагноз – редкий синдром Кернса-Сейра, подобрали лекарства, поставили кардиостимулятор, - говорила мама.

Так Влад тогда обрел первую надежду, хотя руки, ноги не слушались, хотя проверка интеллекта показала, он в 22, как в 9 лет. И Влад стал пить назначенные лекарства. И стало после Испании чуть лучше.

А в 2018-м уже в Израиле, в медцентре — прошел курс на тренажерах для пациентов с травмами и другими нарушениями головного и спинного мозга, по словам мамы, по спецпрограмме для военных. И обследование вскоре показало: интеллект стал, как в 14… И Влад, не росший с начала болезни, тогда вырос на 2 см…

В Израиле в 2018-м, Влад и доктор Бурда. Фото - архив семьи.

И в помощь усилиям израильских медиков было такое чудо.

У Гроба Господня

Они застыли у Стены Плача, просили помощи Владу.

У Гроба Господня, слушая ладонями шершавые доски и века, века, и прося о выздоровлении Влада, мать и сын чувствовали, их небеса слышат.

В 2018-м, у Стены Плача. Фото - архив семьи.

Влад с мамой в то же время, в 2018-м, в Иерусалиме, у Гроба Господня. Фото - архив семьи.

У замироточившей древней иконы Божьей матери в храме святого Марка (к которой Марина, услышав о ней, одна в Израиле, без Влада на коляске, приехала) монахиня подозвала из всех стоявших одну Марину. Перелистала у нее фотографии на телефоне - остановилась на фото Влада. Дала Марине копию мироточившей иконы, сказала прикоснуться ею к самой иконе и чтобы сын на ней всегда бы "sleep", спал. И святую воду из этого храма ему надо попить.

- Мы всё так и сделали. И к концу курса медик-инструктор сказал нам в израильской клинике, сам удивляясь, сын ваш хорошо идет, окреп, и коляска ему уже не нужна, - рассказывала мама.

И тот год у них с Владом прошел на подъеме, хотя Влад то слабел и садился в коляску, то ходил дома по стенке и сам.

2019 год. Прошел год после израильской клиники и посещения Гроба Господня. Влад ходит! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

2019 год. Прошел год после израильской клиники и посещения Гроба Господня. Влад понемногу ходит и это чудо! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

К тому же он начал вдруг рисовать, и хорошо. И израильская галерея современного искусства вышла с предложением забрать картины Влада на выставку...

А позже Владу в Израиле провели полнообъемное исследование генома (обследовали также маму и брата). И то исследование - с перепроверкой в трех лабораториях, первопричину болезни Влада … снова не нашло. И Владу пока оставили диагноз (по симптомам) – синдром Кернса-Сейра.

- Кстати, поломка гена, найденная у Влада в 2015-м, позже открыта еще у трех – взрослых - человек в мире, и те здоровы! И с их учетом, и с тем, что у меня и младшего сына такой поломки в гене нет, то у Влада появился шанс на жизнь, на много лет… - верила мама.

Дневник

И так бы, верно, и сложилось бы.

К тому же, переезжая жить в Крым, подъезжая к купленному дому, увидев на яблоне у крыльца три последних декабрьских яблока со всего сада, мать и два сына сказали:

- Вот ровно три! Значит, точно, «наш» дом, по судьбе!

И они отремонтировали дом, свозили Влада на дельфинотерапию… Его любимый певец Эмин купил на зиму уголь, дрова! (Он в 2019-м еще, узнав в Сетях про Влада, оплатил ему предыдущий курс дельфинотерапии.)

И Влад на юге уже ходил даже зимой, по своему саду - по полдня, а когда уставал – то от ветки к ветке…

В 2020-м семья переехала в Крым. Фото - архив семьи.

Но весной 2022-го вмешался ковид. Влада увезли в больницу... Мама жила надеждой и страхом. И ее письма нам, друзьям, были полны надежды и страха...

«Влад в крайне тяжёлом состоянии, в коме...»

«Пока изменений нет. Жду 12 часов, чтоб позвонить врачу. Ночь, слава богу, прошла... Звонков боюсь, ужас».

«Сегодня наш невролог запросил жизненные показатели Влада. Отправлю эти данные в Израиль. Может, их врачи что-то добавят по лечению».

А вышел Влад из комы, и он радовался маме и она была счастлива. Но улучшение было недолгое.

«... сатурацию стал держать сам. Это уже чудо!»

«Вчера была у Владюхи. Очень слаб. Оооооооочень. Сердце кровью облилось».

«Влада больше нет...»

«Отвела 9 дней... Заказала все службы. В двух церквях. Когда сели поминать, залетела ласточка и стала вить гнездо. Может, моё солнышко так даёт мне знать...»

«Я не знаю, что говорить и что писать.. Тяжело очень. Никак не могу свыкнуться. Все время прислушиваюсь, что он меня позовет...».

«На днях задремала днём и слышу папу. Он ушел от нас в январе 1998 года. "Доча, перестань... Владику сейчас хорошо... Отпусти, я присмотрю за ним».

Влад умер 9 мая 2022-го. Его мама, перенеся ковид на ногах, когда Влад был в реанимации, умерла через полгода.

- Они с Владом были неразлучны. Марина тосковала после смерти Влада страшно, сердце надорвала. Ни она Влада отпустить не смогла, ни он – ее. Теперь они вместе... – говорит сестра Марины из Киселевска. – И похоронены они в Крыму вместе... А младший сын – теперь с нами, сейчас заканчивает 11 класс, готовится в вуз поступать...

... Незадолго до ковида и смерти, когда все было хорошо, Влад видел вещий сон. И сон повторился не раз. И в нем было...

- Богородица берет меня за правую руку и ведет. Само движение я не вижу, Но движется нимб Божией матери, и он все время рядом. И, значит, я от Нее не отстаю… - делился 26-летний Влад.

… И так они сейчас и идут, за руку. Богородица впереди... За нею парень-герой и его героиня-мама, в земной жизни показавшие многим людям пример стойкости, поддержки, любви.