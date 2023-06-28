День молодежи в Кемерове прошел с уличными танцами под дождем

День молодежи. Кемерово. 2023 год. Фото - Елизавета Тельманова.

На выходных молодежь Кузбасса отмечала свой праздник.

В Кемерове прошел фестиваль на двадцати с лишним площадках Линейного парка бульвара Строителей. Праздник был готов принять чуть ли не весь город. Но у природы и нынешнего совсем не предсказуемого лета были свои планы. Синоптики солнца не обещали, предупреждали: будет пасмурно. А все надеялись: будет моросить, но грянул дождь. Но экипированные на любой случай жизни молодые кемеровчане достали разноцветные зонтики. И перед главной сценой, на которой пели и танцевали артисты, расцвела поляна с водонепроницаемыми цветами.

На празднике прошло награждение победителей конкурсов «Молодая семья» и «Молодое лицо Кемерова» и городских активистов.

И если большинство гостей фестиваля потом все-таки попытались спрятаться от холодного «душа» с неба - в кафе, под навесами и деревьями, то спортсмены не сдались. Они продолжали прыгать и каждую минуту протирали турники, чтобы каждый желающий смог похвастаться своей физической подготовкой и навыками воркаута (это любительские тренировки на свежем воздухе на брусьях и турниках). И, глядя на них, пришла ассоциация с финальной сценой второго фильма «Шаг вперед» – с уличным танцем под дождем. Когда-то это кино начала XXI века произвело впечатление на многих из нас – в нашем детстве, и после него было желание повторить его элементы, пусть даже и слечь позже с простудой. И вот на уличном танцевальном «паркете» киношный танец сбылся. И танцоры были разные, как и музыка, бьющая из колонок.

– Но как круто, что они не стесняются, – сказали две женщины с полными пакетами из магазина.

...И ставшее крылатым выражение «у природы нет плохой погоды», которое мы с детства слышали от наших бабушек, описывает настроение и позицию парней и девушек в эту серую субботу кемеровского июня. Организаторы, конечно, переживали, что праздник откорректируется погодой, и ведущие, чтобы поддержать зрителей, со сцены пытались казаться максимально веселыми, будто им и не холодно в тоненьких костюмах. А молодежь города просто веселилась и танцевала, и бурно приветствовала очередной подарок от тучи, зацепившейся на весь день над бульваром за «высотки» и щедро пролившейся новой порцией.

День молодежи. Кемерово. 2023 г. Фото - Елизавета Тельманова.