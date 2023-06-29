Новокузнецк в шоколаде

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Напомним, исторически у города-полумиллионника три имени - Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк. Начинался как Кузнецк в 1618-м, как на то время самый дальний, пограничный форпост России. А потом русские первопроходцы ушли на восток дальше, к Байкалу, к Тихому океану, и Кузнецк оказался посредине страны.

О том, что места здесь богаты углем, наука объявила в 1745-м. Михаил Ломоносов ввел тогда в научный оборот факт «обнаружения каменного угля в устье реки Абашевы рядом с г. Кузнецком».

Так что Новокузнецк - старейший город в регионе и давно один из крупнейших угледобывающих и металлургических центров России.

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

И мы все новокузнечан с Днем рождения города поздравляем. А праздник для них и гостей Новокузнецка пройдет так.

Музеи зовут на бесплатные экскурсии. 28 - 29 июня в 19.00 встреча у стелы в Сквере Жукова (ул. Кирова) - на экскурсию «Город трудовой доблести». 30 июня в 19.00 встреча у краеведческого музея (пр. Пионерский, 24) на экскурсию «Соцгород». 30 июня в 19.00 встреча у дома купца Фонарева (ул. Водопадная, 19) на экскурсию «Кузнецк в лицах».

30 июня, в пятницу, пройдут:

Сад Металлургов, с 15.00. Праздник «Огни родного города».

Сад Алюминщиков, 15.00 - 19.00. Фестиваль «Кузнецк - территория творческих людей» и фестиваль Шоколада.

Площадь общественных мероприятий, 17.00-19.30. Концерт.

Новоильинский район, с 12.00 - праздник для детей, с 17.00 - программа «Любимый город».

Орджоникидзевский район, сквер ул. Пржевальского, 16.00 - 19.00, концерт.

Центральный район, сквер им. Ермакова, 15.00-19.30, фестиваль «Цветосфера», Парад колясок...

1 июля, в субботу, на Кузнецкой крепости с 15.00 до 23.30 пройдет ежегодный Международный семейный фестиваль «Кузня-ДжаzZ». Это 10 часов живой музыки от мировых и российских звезд. После фестиваля фейерверк.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Проезд Крепостной, 1

тел.: (384-3) 36-00-92, 36-01-00

1 июля, начало в 15.00

Вход свободный