В Роспотребнадзоре нашли виновницу отравления новокузнецких школьников в Омске

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Причиной отравления приехавших на соревнования в Омск новокузнецких школьников стала еда, приготовленная в условиях полной антисанитарии. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Школьники из Новокузнецка приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу в пятницу, 23 июня. Делегация состояла из нескольких групп, одну из них поселили в хостеле на проспекте Маркса. В субботу юноши выступили на турнире (причем успешно – заняли второе место), поужинали в гостинице, а ночью всем им стало плохо. 19 подростков были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления в детское инфекционное отделение.

После ЧП управление Роспотребнадзора по Омской области провело эпидемиологическое расследование. В гостинице взяли пробы для исследования, обследовали сотрудников на рото, норо, астровирусы – все оказалось отрицательно.

При этом выяснилось, что юных спортсменов кормили пищей, приготовленной на дому – гостиница заключила договор на приготовление и доставку еды с местной жительницей. Женщина оказалась не оформленной ни как самозанятая, ни как индивидуальный предприниматель, у нее не имелось медицинской книжки, данных о медицинском осмотре, гигиеническом обучении и аттестации. На кухне, где омичка готовила пищу, была обнаружена масса нарушений, в том числе не было документов, журналов, производственного контроля, ХАССПа, инвентарь был не промаркирован.

При обследовании у женщины был выявлен РНК Norovirus 2 генотипа – тот же, что и у всех заболевших детей.

- Таким образом, источник инфекции - физическое лицо, с которым был заключен договор «На приготовление и доставку еды»; путь передачи возбудителя инфекции – пищевой; факторы передачи - готовые блюда контаминированные в процессе приготовления и упаковки, - сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что в отношении виновных будут приняты административные меры в соответствие с КоАП РФ.

Как себя чувствуют пострадавшие спортсмены?

После госпитализации медики оценивали состояние новокузнецких школьников как средней степени тяжести. Сейчас юные гандболисты пошли на поправку. Как «Комсомолке» рассказали в новокузнецкой спортшколе, где занимаются подростки, троих ребят, которые хорошо себя чувствовали, уже забрали домой родители. Все остальные пока остаются в больнице в ожидании результатов повторных анализов и готовятся к выписке.