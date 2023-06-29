Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ

Павел Савкин (слева), Кристина Шинкарюк (в центре), Олег Воробьев (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото: предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

28 июня в Кемерово (Кузбасс) на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Участие в нем приняли представители областного отделения «Деловой России» и более 40 местных предпринимателей, представляющих локальные и региональные бренды.

Открыла круглый стол Кристина Шинкарюк, директор центра «Мой бизнес» Кузбасс. По ее словам, подобные встречи являются полезными особенно во времена структурных изменений в экономике и продвижения политики импортозамещения. «Региональные предприниматели регулярно ищут новые форматы и возможности продвижения товаров», - подчеркнула она.

На мероприятии присутствовал Павел Савкин, руководитель регионального отделения «Деловой России». Он отметил высокую социально-экономическую значимость проекта и подчеркнул, что подобный обмен опытом приводит к расширению бизнес-идей. «Идет поиск вариантов взаимовыгодного сотрудничества, выделения изюминок, которые потенциально могут претендовать на ниши отечественной экономики, стран СНГ», - сказал он.

По данным зарубежных аналитиков, свыше 800 иностранных компаний либо ушли с отечественного рынка, либо объявили о приостановке своей деятельности. Освободились целые ниши, которые необходимо заполнить предпочтительно отечественными товарами.

В рамках круглого стола представлен проект «Покупай наше». Как отметил член Генерального совета «Деловой России», президент социального телемагазина «Shop and Show» Олег Воробьев, сегодня важно вовлечь бизнес-сообщество в процесс конструирования нового экономического будущего страны, построенного на принципах импортозамещения и развития собственных брендов. Планируется, что проект «Покупай наше» будет развиваться на платформе телемагазина «Shop and Show» при поддержке общественной организации и затронет все субъекты страны.

«Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций по формированию национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными», - рассказал Олег Воробьев и добавил. - «Проект на базе Shop&Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Это про то, как любой локальный бренд, приложив необходимые усилия, может стать полноценным национальным брендом».

Канал Shop&Show обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны не только проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир, но и сделать его узнаваемым на общероссийском рынке.

В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения, указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина «Shop and Show», более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.

«Сегодня малый бизнес потерял возможность продвижения своих товаров через ранее популярные зарубежные соцсети и площадки, и так не смог подобрать подходящую платформу. Причин много, но в основном не хватает ресурсов. Проект «Покупай наше» обладает всеми шансами стать той самой платформой, агрегирующий малые региональные компании, так как телемагазин уже обладает и выстроенными логистическими цепочками, необходимыми маркетинговыми инструментами и широкой клиентской базой. На сегодняшний день это одна из перспективнейших площадок для развития, роста и расширения представителей региональных брендов», - подчеркнул Антон Жеребцов, руководитель Красноярского регионального отделения «Деловой России».