Батыру большого Сабантуя в Кузбассе подарят машину с бараном

Сабантуй в Кузбассе накормит всех.

В субботу, 1 июля, на Московской площади в Кемерове пройдет финал XIII Федерального и III Международного шахтерского Сабантуя. В нем примут участие 15 тысяч человек.

Как рассказала «Комсомолке» министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова, в рамках Сабантуя будет установлено сразу два национальных рекорда - по перетягиванию гирь и приготовлению сибирского кулеша.

- Кузбассовцы смогут также познакомиться с обычаями и традициями татарской культуры, поучаствовать в различных конкурсах, мастер-классах, викторинах. Впервые на празднике свое подворье представят вместе с татарами и наши сибирские мастера, - отметила Ольга Феофанова.

Накануне финальной части в Кемерове Сабантуй отметился большой спортивной программой по всей области. Яркое зрелище в пятницу состоится в Крапивинском районе, где пройдут скачки на лошадях.

- В них примут участие 110 жокеев и 130 лошадей. Приз для победителя не могу сказать - секрет, очень приличный, - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса, начальник управления подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений Александр Боксгорн.

Но самым зрелищным состязанием обещает стать турнир по борьбе на поясах Куреш - национальному тюркскому единоборству. Соревнования будут идти целый день на Московской площади в разных весовых категориях. Победителю - Батыру в абсолютной весовой категории - вручат автомобиль и живого барана.

Возвращаясь к кулинарной программе, на Сабантуе непременно состоится традиционное приготовление плова, попробовать его, как и сибирский кулеш, смогут все желающие.

Праздник начнется уже в 9.00, в 10.00 на площадь прибудут почетные гости во главе с губернатором региона Сергеем Цивилевым и Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Официальная часть пройдет до полудня, после чего программа Сабантуя приобретет неофициальный характер и продлится до 18.00.

- Важно, что с каждым годом Сабантуй становится не только площадкой культурной, спортивной, кулинарной, исторической, но и приобретает научный статус. Здесь открываются новые страницы истории не только татарского народа, но и многих национальностей России, - добавила Ольга Феофанова.