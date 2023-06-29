В Кузбассе задержали женщину, которая жестоко убила четырех человек

Фото с места трагедии. Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В городе Березовском Кемеровской области задержали 52-летнюю женщину, которая подозревается в массовом убийстве.

Как рассказали в СК РФ по Кемеровской области, вчера женщина гуляла в гостях у знакомых в частном секторе. Пока непонятно, что именно произошло во время застолья, но, предположительно, один из участников вечеринки как-то обидел подозреваемую. Женщина дождалась, когда все уснут, взяла нож и зарезала им четырех человек: 34 и 40-летних женщин, 40- и 46-летних мужчин. В сводке сказано, что пострадавшим были нанесены множественные колото-резаные ранения. Все четыре человека погибли на месте.

В этот момент в доме находились еще трое – это несовершеннолетние подростки. По словам соседей, они также участвовали в вечеринке. Их женщина не тронула, но, угрожая ножом, заставила замыть следы крови. После этого она потребовала, чтобы подростки взяли мобильные телефоны погибших и телевизор хозяев и отнесли все это к ней домой. По дороге ребята смогли сбежать. Они рассказали о случившемся учителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Женщину задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас решаются вопросы о предъявлении горожанке обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщине планируют провести психиатрическую экспертизу.