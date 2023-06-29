Почему кузбасским предприятиям стало выгодно брать молодых

Предприятиям Кузбасса стала выгодно брать молодежь.

Предприятия Кузбасса могут получить выплаты при приеме на работу молодежи. Работодатели уже начали участвовать в региональной программе субсидируемого найма. Господдержка при трудоустройстве отдельных категорий жителей региона в возрасте до 30 лет предоставляется работодателям уже второй год.

- Она помогает не только предприятиям и организациям, но и молодым специалистам, работу им найти без помощи государства сегодня не так просто. На господдержку могут рассчитывать все предприятия и организации, не имеющие задолженности перед бюджетом. Сумма субсидии за 6 месяцев составляет 3 МРОТ за каждого трудоустроенного, - сообщили «Комсомолке» в правительстве региона.

- В этом году благодаря господдержке 750 молодых людей уже трудоустроились. До конца года участие в программе смогут принять 1 200 кузбассовцев, в том числе студенты и выпускники организаций профессионального образования, - пояснили в пресс-службе администрации правительства региона.

Процедура предоставления субсидии работодателю упрощена максимально. От него требуется лишь подать в электронном виде первое заявление, к которому прилагается перечень свободных рабочих мест для трудоустройства. Направить заявление необходимо в службу занятости через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа России». Через месяц после трудоустройства гражданина работодатель направляет в Социальный фонд России второе электронное заявление о включении его в реестр на получение субсидии.

- Работодатель получает дополнительную мотивацию для трудоустройства молодежи, развивает свой бизнес, берет в команду профессионалов с актуальными знаниями и хорошим потенциалом. Для молодых специалистов это возможность приобрести первый трудовой опыт, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Министерстве труда и занятости населения «Комсомолке» рассказали, что муниципальные кадровые центры региона готовы предоставить молодым людям различные варианты трудоустройства.

- Сегодня в службе занятости около пяти тысяч вакансий для молодых специалистов. Свыше 550 работодателей приглашают в свои коллективы как вспомогательный персонал, так и высококвалифицированных специалистов, - уточнили в профильном министерстве.