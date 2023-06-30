В Кузбассе восемь лет тюрьмы получил мотоциклист за сбитого им насмерть подростка

Восемь лет тюрьмы получил виновник смертельного ДТП в Кузбассе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесли обвинительный приговор мотоциклисту по вине которого погиб 14-летний подросток. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Трагедия случилась два года назад в Белове. Находясь за рулем мотоцикла 37-летний мужчина нарушил дистанцию и столкнулся с мотоциклом 14-летнего подростка, двигающегося в попутном направлении. Мальчика с мотоциклом отбросило в кювет, а мужчину протащило по автодороге около ста метров вперед. На место аварии вызвали «скорую» и полицию. Прибывшему наряду ДПС виновник не сообщил про наезд на другого мотоциклиста, а лишь пояснил, что сам не справился с управлением. После оказания ему помощи, врачи установили, что мужчина сел за руль пьяным, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Откровенная ложь беловчанина сыграла свою окончательную трагическую роль в судьбе юноши. Ведь драгоценное время было упущено, его нашли вовсе не полицейские и врачи, а родственник. В кювете он уже был в бессознательном состоянии. Одни же сами привезли мальчика в больницу, врачи которые, несмотря на свой профессионализм, были уже бессильны.

Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал.

- Но благодаря высококлассным следователям доказательства его вины собраны «железные». Они более чем убедительно подтвердили виновность фигуранта в совершенном преступлении, - добавили в ГУ МВД Кузбасса.