В кузбасском оздоровительном лагере отравились 13 детей

Чем отравились дети в лагере? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили «Комсомолке» в Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, отправление детей произошло в детском лагере Гурьевского района «Магистраль».

- С признаками неизвестной кишечной инфекции госпитализировали 13 человек. Работа лагеря в данный момент приостановлена, проводится проверка исполнения федерального законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха детей. Сейчас следователи допрашивают работников оздоровительного учреждения и иных лиц, изъяты образцы продуктов питания и воды, назначаются необходимые экспертизы, - уточнили в СУ СК России по Кузбассу.

Известно, что 24 июня в «Магистраль» на очередную летнюю смену приехали 280 детей. Первые жалобы появились уже через два дня: начало тошнить 10-летнего мальчика. Еще через день аналогичные симптомы появились и у других несовершеннолетних.

По факту отравления Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).