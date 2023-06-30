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Общество30 июня 2023 11:27

Всероссийский Сабантуй 2023 в Кемерове: как добраться до Московской площади и что будет на празднике

Мероприятие состоится 1 июля с 10:00 до 17:00.
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

1 июля на Московской площади в Кемерове пройдет празднование Федерального Сабантуя. Рассказываем, как добраться до места проведения мероприятия и что ждет гостей.

Как добраться до Московской площади на общественном транспорте?

В субботу до Московской площади администрация города запустит специальные шаттлы. Автобусы будет легко узнать - на них будет надпись «Сабантуй». Стоимость проезда - как в обычном транспорте с сохранением всех льгот.

Рейсы будут организованы с 8.30 до 19.00 по трем маршрутам:

1. Маршрут № 301 «Сельская больница – ДК шахтеров – СК «Кузбасс-Арена».

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования:

- в прямом направлении: остановка «Сельская больница», проспект Шахтеров, остановка «ДК шахтеров», проспект Шахтеров, ул. Терешковой, проспект Притомский, «СК Кузбасс-Арена»;

- в обратном направлении: «СК Кузбасс-Арена», проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Шахтеров, остановка «Сельская больница».

2. Маршрут № 302 «Универсам № 1 - СК «Кузбасс-Арена»

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования:

- в прямом направлении: остановка «Универсам № 1», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский, проспект Октябрьский, улица Терешковой, просп. Притомский, остановка «СК Кузбасс-Арена»;

- в обратном направлении: остановка «СК Кузбасс-Арена», проспект Притомский, проспект Советский, остановка улица Кирова.

3. Маршрут № 300 «д.п. «Центральный» – Ледовый дворец Кузбасса»

Путь следования: д.п. «Центральный», проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Притомский, Ледовый дворец Кузбасса, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, д.п «Центральный».

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Также до Московской площади можно будет доехать на автобусах №№ 84, 88 и №90а, которые будут ходить по обычному расписанию.

Где можно припарковаться автомобилистам?

Добраться до места проведения Сабантуя также можно на личном транспорте, но нужно учитывать, что в районе Московской площади ограничат движение авто и парковку.

Так, уже с 20.00 сегодняшнего дня будет запрещена парковка на дублере Притомского проспекта (от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена») и на парковках, прилегающих к Московской площади. В администрации подчеркнули, что здесь будет работать эвакуатор.

В день проведения мероприятия, 1 июля, с 7:00 будет закрыт проезд для транспорта на дублере Притомского проспекта (от Московской площади до «Кузбасс-Арены») и по Фестивальному проезду (между Ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью).

Автомобилисты смогут оставить свои машины в трех местах:

- у СК «Кузбасс-Арена» (проспект Притомский, 10).

- между Московской площадью и Кузбасским мостом (заезд - со стороны улицы Водонасосная).

- на дублере Притомского проспекта (от «Кузбасс-Арены» до квартала юстиции).

Вот где можно будет припарковаться гостям Сабантуя.

Вот где можно будет припарковаться гостям Сабантуя.

Сам проспект Притомский будет полностью открыт для движения.

Что будет на празднике?

На празднике кемеровчане и гости столицы смогут познакомиться с обычаями и традициями татарской культуры, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, викторинах. В рамках Сабантуя будет установлено сразу два национальных рекорда - по перетягиванию гирь и приготовлению шахтерского кулеша (команда шеф-поваров Кузбасса планирует приготовить 200 литров угощения). Одним из самым зрелищных мероприятий праздника станет турнир по борьбе на поясах Куреш - национальному тюркскому единоборству. Соревнования будут идти целый день в разных весовых категориях. Также на Московской площади выступят творческие коллективы Кузбасса и Татарстана.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 17:00. Ожидается, что на праздник соберется 1,5 тысячи участников и гостей.

Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Трансляцию Сабантуя можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Кузбасса «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканале «Кузбасс Первый», в аккаунтах «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале «Кузбасс Первый».

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