Всероссийский Сабантуй 2023 в Кемерове: как добраться до Московской площади и что будет на празднике

Фото: пресс-служба АПК.

1 июля на Московской площади в Кемерове пройдет празднование Федерального Сабантуя. Рассказываем, как добраться до места проведения мероприятия и что ждет гостей.

Как добраться до Московской площади на общественном транспорте?

В субботу до Московской площади администрация города запустит специальные шаттлы. Автобусы будет легко узнать - на них будет надпись «Сабантуй». Стоимость проезда - как в обычном транспорте с сохранением всех льгот.

Рейсы будут организованы с 8.30 до 19.00 по трем маршрутам:

1. Маршрут № 301 «Сельская больница – ДК шахтеров – СК «Кузбасс-Арена».

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования:

- в прямом направлении: остановка «Сельская больница», проспект Шахтеров, остановка «ДК шахтеров», проспект Шахтеров, ул. Терешковой, проспект Притомский, «СК Кузбасс-Арена»;

- в обратном направлении: «СК Кузбасс-Арена», проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Шахтеров, остановка «Сельская больница».

2. Маршрут № 302 «Универсам № 1 - СК «Кузбасс-Арена»

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования:

- в прямом направлении: остановка «Универсам № 1», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский, проспект Октябрьский, улица Терешковой, просп. Притомский, остановка «СК Кузбасс-Арена»;

- в обратном направлении: остановка «СК Кузбасс-Арена», проспект Притомский, проспект Советский, остановка улица Кирова.

3. Маршрут № 300 «д.п. «Центральный» – Ледовый дворец Кузбасса»

Путь следования: д.п. «Центральный», проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Притомский, Ледовый дворец Кузбасса, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, д.п «Центральный».

Фото: администрация г. Кемерово.

Также до Московской площади можно будет доехать на автобусах №№ 84, 88 и №90а, которые будут ходить по обычному расписанию.

Где можно припарковаться автомобилистам?

Добраться до места проведения Сабантуя также можно на личном транспорте, но нужно учитывать, что в районе Московской площади ограничат движение авто и парковку.

Так, уже с 20.00 сегодняшнего дня будет запрещена парковка на дублере Притомского проспекта (от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена») и на парковках, прилегающих к Московской площади. В администрации подчеркнули, что здесь будет работать эвакуатор.

В день проведения мероприятия, 1 июля, с 7:00 будет закрыт проезд для транспорта на дублере Притомского проспекта (от Московской площади до «Кузбасс-Арены») и по Фестивальному проезду (между Ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью).

Автомобилисты смогут оставить свои машины в трех местах:

- у СК «Кузбасс-Арена» (проспект Притомский, 10).

- между Московской площадью и Кузбасским мостом (заезд - со стороны улицы Водонасосная).

- на дублере Притомского проспекта (от «Кузбасс-Арены» до квартала юстиции).

Вот где можно будет припарковаться гостям Сабантуя.

Сам проспект Притомский будет полностью открыт для движения.

Что будет на празднике?

На празднике кемеровчане и гости столицы смогут познакомиться с обычаями и традициями татарской культуры, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, викторинах. В рамках Сабантуя будет установлено сразу два национальных рекорда - по перетягиванию гирь и приготовлению шахтерского кулеша (команда шеф-поваров Кузбасса планирует приготовить 200 литров угощения). Одним из самым зрелищных мероприятий праздника станет турнир по борьбе на поясах Куреш - национальному тюркскому единоборству. Соревнования будут идти целый день в разных весовых категориях. Также на Московской площади выступят творческие коллективы Кузбасса и Татарстана.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 17:00. Ожидается, что на праздник соберется 1,5 тысячи участников и гостей.

Фото: пресс-служба АПК.

Трансляцию Сабантуя можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Кузбасса «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканале «Кузбасс Первый», в аккаунтах «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале «Кузбасс Первый».