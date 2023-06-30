«И здесь асфальт будет гладким»: впервые в Кемерове проводится капитальный ремонт 1-й Стахановской улицы

Идет капремонт 1-й Стахановской улицы... Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Капремонт улицы идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На первом этапе полностью разобрана старая дорожная «одежда» и грунт. Проезжая часть при этом расширена до 8 метров.

Ровные улицы - не мечта, а реальность

Вопрос неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети всегда находится в топе обсуждений городского сообщества. По 1-й Стахановской у жителей тоже накопились вопросы, ведь улица имеет стратегическое значение. Она - в промышленной зоне, на ней всегда большой поток грузовых машин.

- Когда мы зашли на объект, состояние дороги было неудовлетворительным: много выбоин, заужена проезжая часть, мостовое сооружение в аварийном состоянии. Когда вскрыли земляное полотно, то увидели, что вперемешку были представлены и чернозем, и глина, и переувлажненный грунт, который непригоден для основания дороги, - рассказал Юрий Кастерин, начальник участка подрядной организации.

Сейчас здесь уже рабочий слой земляного полотна заменили новыми слоями из скального бутового камня. Для укрепления в качестве армирующей и разделительной прослойки на всю ширину земляного полотна был уложен геосинтетический материал, поверх которого устроили морозозащитный слой из щебеночно-песчаной смеси.

Следующий важный этап - замена существующей водопропускной трубы. Для этого предстоит выполнить комплекс подготовительных работ по демонтажу старого бетонного сооружения, устройству временного водоотвода и площадок для строительной техники. Параллельно будет производиться переустройство сетей связи и электроснабжения, обновят обочины, построят пешеходный тротуар.

Капремонт на 1-й Стахановской проходит впервые. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Проезжую часть расширили на 8 метров. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Улица 1-я Стахановская - один из объектов в масштабном ремонте городских магистралей. Как уточнили в администрации столицы Кузбасса, всего по нацпроекту в Кемерове в течение этого года будет приведено в порядок более 19 километров дорожного полотна на 19 участках. Например, в микрорайоне Южный работы ведутся на улицах Ю. Двужильного, Патриотов, С. Тюленина и У. Громовой, а также на улице Камышинской.

Следим за качеством

Дорожные покрытия, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проходят 5 этапов контроля.

Так, во вторник на улице Ноградской, где уже приступили к укладке верхнего слоя асфальта, прошел отбор проб.

На улицу пригнали машину дорожной лаборатории, полную оборудования. Специалисты Кузбасского центра дорожных исследований просверлили асфальт термоотборником в нескольких местах и достали дорожный керн. Далее образцы отвезли для испытания по водонасыщению, по прочности образцов, по составу, чтобы он соответствовал рецепту. После этого лаборатория выдаст свое заключение. По результатам проверки все отправится заказчику.

Берут пробы... Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Как уточнила Александра Афанасьева, начальник отдела подрядных работ управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерова, независимая экспертиза качества выполненных работ по укладке асфальтового покрытия – это обязательная часть контракта с подрядчиками. Если специалисты установят несоответствие качества асфальта нормативной документации, исполнителю ремонтных работ придется в полном объёме заменить его на новое, иначе работу ему не оплатят.