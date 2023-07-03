В Кузбассе два юриста похитили из бюджета 24 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о махинациях при получении социальных выплат. Обвиняемыми по нему проходят два жителя Анжеро-Судженска.

Мужчины похитили деньги, выделяемые по программе переселения из ветхого жилья. По версии следствия, разработал мошенническую схему 42-летний горожанин, юрист по профессии. Он вовлек в организованную группу 43-летнего знакомого, который также работал юристом, консультирую людей как раз по сделкам с недвижимостью. Третьей участницей преступной группы стала 38-летня чиновница местной администрации.

Мужчины подыскивали горожан, претендующих на получение соцвыплаты, но уже имеющих другие дома и квартиры. По закону при наличии в собственности жилья, помимо ветхого, получить компенсацию нельзя. Однако сообщники скрывали эту информацию от доверчивых горожан и убеждали их обратиться в суд с исковым заявлением. Чтобы в дальнейшем те не появились на заседании и не узнали про незаконные махинации, подельники уговаривали людей оформить нотариальные доверенности на одного из них.

В период с 2019 года по 2021 год сообщники подготовили документы на девятерых человек – со всеми ними впоследствии администрация заключила договоры и перевела им положенные выплаты. Мошенники присваивали себе часть денег с каждой суммы выплаченной компенсации. Кроме того, они получили компенсацию за жилье, которое числилось бесхозным, а его бывший хозяин - умершим.

- В общей сложности противоправными действиями фигурантов муниципальному образованию «Анжеро-Судженский городской округ» причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. В счет его возмещения наложен арест на недвижимость и автотранспорт обвиняемых на общую сумму около 14 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фигурантам было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело направлено суд.

Бывшая чиновница не проходит по данному делу, так как заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Суд над женщиной уже состоялся. Ее приговорили к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 000 рублей. Кроме того, женщине запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Ранее «Комсомолка» писала, что на прошлой неделе был задержан мэр Анжеро-Судженска Александр Рыбалко. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, чиновник был причастен в том числе к махинациям с жильем для детей-сирот и переселенцев.